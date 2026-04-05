¿Qué sigue después de Semana Santa?: la Iglesia entra en tiempo de alegría

Santo Domingo.- Tras la solemnidad de la Semana Santa, la Iglesia Católica no cierra su calendario litúrgico, sino que da paso a uno de los períodos más significativos y esperanzadores para los fieles: el Tiempo de Pascua.

Este ciclo comienza con el Domingo de Resurrección, fecha en la que se conmemora la resurrección de Jesucristo, considerado el acontecimiento central de la fe cristiana.

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Un tiempo de celebración que dura 50 días

A diferencia del recogimiento y la reflexión que marcan la Semana Santa, el Tiempo de Pascua se caracteriza por la alegría. Durante 50 días, la Iglesia invita a los creyentes a celebrar la vida, la esperanza y la victoria sobre la muerte.

“Es el tiempo más importante del calendario cristiano, incluso más que la Navidad, porque reafirma el núcleo de nuestra fe”, explican teólogos consultados.

Fechas clave dentro del calendario

Dentro de este período litúrgico se destacan varias celebraciones:

El Domingo de la Divina Misericordia, que se celebra una semana después de la Pascua y enfatiza el perdón y la compasión.

La Ascensión de Jesús, 40 días después, que recuerda el momento en que Cristo asciende al cielo.

El Pentecostés, a los 50 días, que marca la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles.

Más allá de la tradición

En la República Dominicana, este tiempo también se vive con eucaristías especiales, encuentros comunitarios y actividades parroquiales, aunque con menor visibilidad mediática que la Semana Santa.

Sin embargo, líderes religiosos insisten en que este período es clave para fortalecer la vida espiritual y comunitaria.

Lo que viene después

Con la celebración de Pentecostés, concluye el Tiempo de Pascua y la Iglesia entra en el llamado “Tiempo Ordinario”, donde se retoman las enseñanzas públicas de Jesús y la vida cotidiana de la fe.

Un mensaje que trasciende

Más allá de los rituales, el mensaje que deja este período es claro: la esperanza no termina con la cruz, sino que renace con la resurrección.