Qué hacer (y qué no) si una persona convulsiona

MADRID (elmundo.es). Empezaré confesándoles que no soy mucho de celebrar los «días de», pero si uno de ellos merece que haga una excepción ese es el Día Internacional de la Epilepsia.

Un problema de salud que demasiadas veces va acompañado de un estigma social que cuesta hacer desaparecer, y que incluso provoca que las personas con epilepsia sufran una tasa de desempleo más alta que el resto de la población.

Si quiere saber cómo actuar ante una convulsión, le invito a seguir leyendo. No hay nada más frustrante que no saber qué hacer ante un episodio así.

¿Se puede convulsionar sin tener epilepsia?



Por supuesto que sí. Cuando hablamos de convulsiones generalmente se tiende a asociar este síntoma con la epilepsia, aunque esto no siempre es así. La convulsión es un síntoma, como lo es la fiebre, y la epilepsia es la enfermedad que las provoca, como en el caso de la fiebre sería por ejemplo una amigdalitis.

Se puede convulsionar por fiebre muy alta, por una bajada importante de azúcar en sangre, por una hemorragia cerebral, por no dormir, por consumo de tóxicos… Y sí, claro, por tener epilepsia también.



¿Hay muchas personas con epilepsia?

En España hay más de 400.000 personas diagnosticadas, un número que crece a razón de 20.000 nuevos casos detectados cada año. Como pueden ver, se trata de una enfermedad muy común.



¿se puede tener epilepsia a cualquier edad?

Sí. Aunque sí es cierto que hay un mayor número de casos en niños, adolescentes y ancianos. Pero es una enfermedad que afecta a todos los grupos de edad.

¿Todas las crisis epilépticas son en forma de convulsión?

No, en realidad las convulsiones tal como las hemos visto en series o películas solamente suponen el 25% de las crisis epilépticas.

Para simplificar vamos a dividir las crisis en dos grandes grupos: parciales y generalizadas.

En las primeras no siempre se pierde el conocimiento, y quien la sufre tiene alteraciones del movimiento, de la vista o de la memoria; aunque en algunos casos puede llegar a quedarse adormilada.

En las segundas, las generalizadas, la persona no se da cuenta de lo que está sucediendo a su alrededor, y pueden ir desde una crisis de ausencia en la que el paciente se queda mirando a un punto fijo hasta una crisis tónico-clónica con caída al suelo y fase convulsiva completa.

Si alguien convulsiona, ¿se ve fácilmente?

Si una persona sufre una crisis generalizada tónico-clónica, la clásica convulsión completa, nos vamos a dar cuenta enseguida. Perderá la conciencia, caerá al suelo y su cuerpo comenzará a sacudirse bruscamente.



¿Qué no hay que hacer si alguien convulsiona?

-Tratar de abrirle la boca para introducirle algo y que no se muerda la lengua. Seguramente esto no les resulte extraño, ya que más del 50% de las personas encuestadas por la Sociedad de Neurología aseguraban que lo harían si alguien convulsiona delante suya. Un error demasiado habitual.

-Sujetar brazos y piernas. Si hacemos esto no conseguiremos frenar la convulsión, únicamente le provocaremos más daño.

¿Qué sí debemos hacer si alguien convulsiona?

-Asegurar el entorno donde se encuentre. Para ello alejaremos de la persona cualquier elemento que pueda hacerle daño.

-Colocar una prenda o un cojín bajo su cabeza. Esto evitará que la golpee contra el suelo con cada sacudida.

-Retirar las gafas y aflojar cinturón, corbata, bufanda o cualquier otra prenda que le comprima.

-Controlar el tiempo. Es importante cronometrar cuánto dura el episodio y únicamente llamaremos al 112 si dura más de 4 o 5 minutos, algo poco habitual.

-Acompañar a la persona hasta que recobre el conocimiento y se recupere.



En caso de epilepsia, ¿los fármacos frenan las convulsiones?

Evitar las convulsiones y tenerlas bajo control es algo que se consigue hasta en un 75% de los pacientes gracias a los fármacos antiepilépticos. Esto les permite llevar una vida normal y sin crisis.

UN APUNTE

Descripción general

Una convulsión es una alteración eléctrica repentina y no controlada en el cerebro. Puede provocar cambios en el comportamiento, los movimientos o sentimientos, y en los niveles de conciencia. Tener dos o más convulsiones con tan solo 24 horas de diferencia y cuya causa no puede identificarse a menudo se considera epilepsia.

Hay muchos tipos de convulsiones, con síntomas y gravedad que varían. Los tipos de convulsiones varían según la región del cerebro en la que comienzan y su extensión. La mayoría de las convulsiones duran de 30 segundos a 2 minutos. Una convulsión que dura más de 5 minutos es una emergencia médica.