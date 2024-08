¡Qué mujer tan buena!

En las gestiones para un hombre conquistar a una dama hay mucho de química, de necesidades y hasta de casualidades ¡en el primer intercambio de miradas supe que sería la mujer de mi vida!..Sherry Ärgov psicóloga norteamericana ha vendido millones de su libro: “Porque los hombres aman a las cabronas: De arrastrada a mujer ideal ”, texto que desprecie por su título temiendo que su contenido fuera machista , feminista o religioso, pero, al adentrarme en su lectura quiero compartir con vosotros lo que la autora llama”.

Los principios de atracción de Sherry: “Aquello que acosas huira de ti”. Muchos feminicidios han estado precedidos por una activa fase de acoso.

El poeta Mario Benedetti ha dicho más o menos “déjala que si es tuya vuelve”…Muchos caballeros no pudieron ligar a una dama que estaba valorando sus propósitos pues ella se sintió asfixiada.“

Considérate un trofeo y él querrá ganarte”Los consejos de abuelas dicen que la mujer fácil es desechada rápidamente. Y en ese mismo orden la obra citada aconseja: “Conquistar a una mujer que no se rinde fácilmente, ni parece dócil ni sumisa, es muy estimulante para un hombre”.

En el lenguaje callejero significa “me emplee a fondo y me la levanté”Cuando es el caso de una mujer que no esconde su interés por un hombre la Dra. Sherry dice categóricamente “Si lo asfixias, se pondrá a la defensiva y buscara una salida para proteger su libertad”…No siempre una relación inicia en serio pero “Él debe sentir que lo quieres, no que lo necesitas.

Solo entonces te vera como su pareja”.Las triangulaciones son muy frecuente en nuestra sociedad y el consejo de la autora es crudo “Tan pronto como una mujer compite con otra, se rebaja”…Conocemos relaciones de pareja de las cuales el entorno opina que: “no llegaran muy lejos”…………. Cae como anillo al dedo esta orientación: “Cuando eres feliz y él es libre de marcharse cuando quiera, se siente afortunado”.

Los que no negocian su libertad y no se acostumbran a ser gobernados, con el tiempo la flexibilidad entre ambos y ceder a cada cual su espacio, los consolida.La tendencia del hombre dominicano es a controlar la vida de una dama y de los suyos (familiares), para ellos, esta máxima: “Una mujer luce más segura cuando el hombre no puede arrancarla de su vida, porque está satisfecha con ella”… y su libertad, agrego yo.

Las siguientes afirmaciones tienen que ver con la autoestima femenina:“Los hombres no respetan a una mujer demasiado dócil”“No temas hacer valer tus derechos ni de decir lo que piensas.

Le merecerás más respeto y le gustaras más “Cuando un hombre se enamora, no le importa pasar molestias. Hará por ella lo que por nadie”.

“Demuestra que no aceptaras malos tratos. Solo así conservaras su respeto”Ahora bien y para finalizar: “.

LA CUALIDAD MAS ATRACTIVA DE TODA MUJER ES LA DIGNIDAD”