La incidencia de la vaguada y el aporte de nubes por parte del viento ocasionarán chubascos dispersos

Santo Domingo. –El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), informó que, la incidencia de una vaguada provocará chubascos dispersos desde la madrugada en distintas provincias del noreste y este del país.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, los aguaceros se presentarán principalmente en La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Espaillat y Puerto Plata , entre otras zonas cercanas.

En contraste, regiones como el suroeste y sectores de la Cordillera Central tendrán un cielo mayormente despejado con nubes aisladas .

Durante la tarde, algunos chubascos afectarán áreas del Gran Santo Domingo , junto a sectores de San Cristóbal, San José de Ocoa y Monseñor Nouel , disminuyendo de manera gradual al caer la noche.

Aunque se esperan lluvias aisladas, un sistema anticiclónico seguirá manteniendo condiciones de buen tiempo en gran parte del territorio, mientras que el acercamiento de la vagada favorecerá episodios de nubosidad y lluvias ocasionales en el sureste y noreste en horas nocturnas y durante la madrugada.

Las temperaturas se mantendrán frescas y agradables , especialmente en la noche y las primeras horas del día, propias de la época.

Asimismo, las condiciones marítimas permanecerán normales tanto en la costa norte como en la costa sur, permitiendo operaciones sin restricciones significativas.