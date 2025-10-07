LeBron James tiene 40 años. Y como siempre lo ha manifestado, su final está cerca. Después de la publicación que realizó el lunes, podría estarlo aún más. El martes 7 de octubre prometió entregar «la decisión de todas las decisiones«.

Incluso anunció que será a las 12:00 hora del Este de los Estados Unidos (10:00 CDMX, 13:00 de Argentina y 18:00 de España).

En estos momentos hay cientos de especulaciones y muchas creen que se trata de una acción publicitaria. Sin embargo, un mensaje como este no puede pasar desapercibido. A días de que empiece la temporada regular con Los Angeles Lakers, el Rey tiene algo que decir.

Kobe Bryant anunció previo a su última temporada que sería el final y se ganó el merecido reconocimiento en cada estadio. ¿Seguirá LeBron sus pasos? No hay duda de que James quiere captar la atención de lo que será su anuncio, incluso si eso implica que la gente crea que podría ser la comunicación de su adiós al deporte profesional.

Después de todo, James ha planteado la idea de que podría dejar la NBA en un futuro próximo en muchas ocasiones, incluso diciendo en los últimos días que «tiene su propia línea de tiempo» para la jubilación que podría no coincidir con la línea de tiempo de su hijo Bryce para convertirse potencialmente en profesional. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que James es el rey de los mensajes crípticos.

Por: MAURO MARIANI

The Sporting News