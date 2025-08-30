SANTO DOMINGO.- Querellantes en el caso Calamar acusaron este sábado al Ministerio Público de engañarlos durante el proceso.

La acusación fue hecha mediante varias instancias depositadas ante el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

Los abogados Martín Mañón Lara y Braulio Casillo dijeron que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) no ha cumplido con los querellantes en el caso.

Indican que los sucesores de Generosa Reyes, al ponerla de ejemplo, representados por Mañón Lara, plantean que el Ministerio Público los engañó y presentan al Estado como un violador de los derechos de propiedad de las personas pobres a quienes, cuando por algún milagro obtienen el pago, los persigue.

Al expresar su inconformidad dijeron que el “expediente tiene una debilidad congénita que procura abrumar al juez con un exceso de papeles sin valor y dislocar a la defensa con piezas dispersas que resultan difíciles de organizar para responderlas, aunque carezcan de valor probatorio”, precisan.

Sostienen que “la cantidad de páginas leídas y de páginas presentadas no plantean la solidez de una acusación firme, según algunos analistas del derecho, sino una debilidad congénita que procura abrumar al juez con un exceso de papeles sin valor y dislocar a la defensa con piezas dispersas que resultan difíciles de organizar para responderlas, aunque carezcan de valor probatorio”, dice.

Indican que en el marco de esa realidad procesal este viernes empieza la presentación de los abogados del Estado, “beneficiarios de un contrato que les otorga el 15 % de los ingresos que logre el Ministerio Público, algo que muchos ven difícil de justificar, sobre todo en el acuerdo con Fernando Crisóstomo, quien solo ha devuelto un cheque por 50 millones de pesos”.

Expresan que ante “este escenario pocos están conformes y menos los querellantes”.