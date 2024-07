Rafael Amaya lanza sencillo ‘Matar’ para “exorcizar” lo que hace daño 

Los Ángeles (EE.UU.), 24 de Julio (EFE).- El actor mexicano Rafael Amaya lanzó este miércoles su nueva canción ‘Matar’ con la que continúa su crecimiento artístico y busca exorcizar las cosas que “hacen daño”, después de estar atado a un personaje de narcotraficante durante más de una década, según dijo en una entrevista con EFE.

A los 47 años, el conocido protagonista de ‘El señor de los cielos’, contó que no había podido dedicarse al canto como quería. “No había tenido la oportunidad de hacer esto, y tantas cosas, porque estuve muchos años haciendo una serie donde no podía hacer absolutamente nada y tampoco me podía yo exponer por respeto al personaje, a mí y al público”, dijo el artista.

El sencillo es el segundo que estrena este año el actor, conocido por interpretar al narcotraficante Aurelio Casillas en la serie más exitosa de la cadena Telemundo y una de las más vistas en habla hispana de los últimos años. Amaya se desvinculó en abril pasado de su personaje al terminar las grabaciones de la novena temporada.

El mexicano explica que tras quedar libre ha querido continuar formándose. “La cantada también es parte de la preparación de un actor, de un actor completo de 360 grados”, subrayó.

Con ‘Matar’, una fusión de ritmos caribeños, reggae, jazz y rock latino, el artista mexicano regresa un poco a sus orígenes.

Para esta propuesta musical se ha unido nuevamente con Almalafa, el grupo musical independiente con el que se aventuró a buscar fortuna en Ciudad de México en noviembre de 1997 con apenas 17 años. Recuerda que su primer intento con la música fue complicado ya que las puertas de las casas discográficas no se abrieron para el grupo.

No obstante, Almalafa, un grupo conformado en la frontera entre México y EE.UU., se ha mantenido durante casi 30 años y ahora se reencuentra con Amaya para presentar esta canción. Un recorrido que ha dejado huella

Amaya confiesa que en este largo recorrido artístico ha pagado su “cuota” y ha enfrentado el rechazo. Pero también aprendió que no hay que darse por vencido y se debe seguir en constante evolución. El mexicano tuvo problemas de adicción y enfrentó un “duro y transformativo” proceso para salir de esa etapa.

Agrega que parte de ese proceso también le ha enseñado a no cargar con las cosas negativas, un mensaje que quiso dejar en su canción.

“Cosas que te hacen daño las puedes matar y de eso es la canción”, explica sobre su nuevo sencillo que también estrena este miércoles el video.

“Puedes matar metafóricamente a alguien en tu mente, puedes matar pensamientos, adicciones, puedes matar relaciones tóxicas, puedes matar cosas internas tuyas”, ahonda.

Amaya lanzó en febrero pasado ‘La Bestia’, una canción del regional mexicano junto con los cantantes Tito Double P y Código FN, que se convirtió en éxito al ser el tema principal de ‘El señor de los cielos’. El artista cuenta que a diferencia de ‘La Bestia’, donde usó la voz de su personaje, en ‘Matar’ ofrece una canción más propia.

Al preguntarle sobre qué espera en el mundo de la música, el actor adelantó que posiblemente colabore nuevamente con Almalafa en una de las canciones que el grupo prepara para su nuevo álbum. Entre sus deseos está participar en un musical, cree que sería una gran apuesta.

Por el momento quiere disfrutar de sus nuevos proyectos y seguir en contacto con el público a través de las redes sociales. Asegura que gracias a estos canales ha podido conectar con sus seguidores.

“Todo esto es para la gente. El arte es para exponerlo, para ejercer el ejercicio de la democracia y la interpretación”, puntualiza. EFE

Por: Ana Milena Varón