Actualidad

Monseñor Rafael Núñez comienza a reaccionar; su condición sigue crítica y la Iglesia pide orar

Por
Monseñor Rafael Núñez comienza a reaccionar; su condición sigue crítica y la Iglesia pide orar

obispo emérito de Barahona, monseñor Rafael Leónidas Felipe Núñez

Santo Domingo.– El obispo emérito de Barahona, monseñor Rafael Leónidas Felipe Núñez , permanece en estado delicado, aunque en las últimas horas ha mostrado signos de leve mejoría , informó este martes la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED).

Según el informe médico, el prelado ha comenzado a reaccionar a estímulos , realizando algunos movimientos y respirar de manera espontánea , lo que representa un avance dentro de su condición crítica.

La situación de monseñor Núñez fue dada a conocer la noche del lunes , cuando la Arquidiócesis de Santiago informó que el obispo se encontraba hospitalizado y bajo vigilancia constante en una clínica de Santiago, debido al deterioro de su salud.

El obispo emérito, de 87 años , reside en el Seminario San Pío X, en Licey al Medio, y permanece acompañado por un equipo médico especializado que monitorea su evolución de forma permanente.

Monseñor Felipe Núñez es recordado por su amplia trayectoria pastoral, especialmente durante sus años como obispo de la Diócesis de Barahona, donde destacó por su labor social, espiritual y comunitaria.

La diócesis de Barahona, instituida mediante la Bula “Ad Animarum” del 25 de abril de 1976, por el entonces Beato Pablo VI
La diócesis de Barahona, instituida mediante la Bula “Ad Animarum” del 25 de abril de 1976, por el entonces Beato Pablo VI

La Iglesia Católica reiteró su llamado a la felicidad a mantener en oración, confiando en la fe y en la esperanza por su recuperación.

TEMAS: #Episcopado Dominicano#estado de salud#Rafael Leónidas#seguimiento
Fernando Suero

Fernando Suero

Periodista, catedrático universitario, máster en periodismo digital y de datos; articulista de opinión.