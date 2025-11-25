Santo Domingo.– El obispo emérito de Barahona, monseñor Rafael Leónidas Felipe Núñez , permanece en estado delicado, aunque en las últimas horas ha mostrado signos de leve mejoría , informó este martes la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED).
Según el informe médico, el prelado ha comenzado a reaccionar a estímulos , realizando algunos movimientos y respirar de manera espontánea , lo que representa un avance dentro de su condición crítica.
La situación de monseñor Núñez fue dada a conocer la noche del lunes , cuando la Arquidiócesis de Santiago informó que el obispo se encontraba hospitalizado y bajo vigilancia constante en una clínica de Santiago, debido al deterioro de su salud.
El obispo emérito, de 87 años , reside en el Seminario San Pío X, en Licey al Medio, y permanece acompañado por un equipo médico especializado que monitorea su evolución de forma permanente.
Monseñor Felipe Núñez es recordado por su amplia trayectoria pastoral, especialmente durante sus años como obispo de la Diócesis de Barahona, donde destacó por su labor social, espiritual y comunitaria.
La Iglesia Católica reiteró su llamado a la felicidad a mantener en oración, confiando en la fe y en la esperanza por su recuperación.