Santo Domingo.– A pesar de que el gobierno del presidente Luis Abinader siempre ha hablado de fusión, este martes el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), Rafael Santos, aclaró que ahora no se contempla tal acción entre el Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) y la cartera que él dirige desde hace poco, sino la creación de un nuevo sistema educativo como parte de una reforma integral.

El funcionario explicó que el proyecto (de fusión que se encuentra en el Congreso) en discusión no será retirado, ya que forma parte del proceso legislativo en curso, aunque adelantó que se trabaja en una nueva ley de Educación orientada a transformar el sistema en todos sus niveles.

Santos precisó en un comunicado, que, aunque no se descarta la posibilidad de unificar estructuras en el futuro, el enfoque actual va más allá de una simple fusión institucional y busca diseñar un modelo educativo completamente nuevo.

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Reforma educativa integral

El ministro indicó que la propuesta contempla una visión integral que abarque desde la primera infancia hasta la formación superior.

“La educación será vista desde la puerta de entrada de un niño, desde los 45 días de nacido en un Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI), hasta la culminación de su proceso formativo”, expresó.

Asimismo, detalló que la reforma plantea una educación para toda la vida, con la posibilidad de que los estudiantes opten por formación técnica o universitaria, aspectos que no estaban incluidos en el proyecto original (de fusión).

Santos precisó en un comunicado, que, aunque no se descarta la posibilidad de unificar estructuras en el futuro entre el Mescyt y Minerd, el enfoque actual va más allá de una simple fusión institucional y busca diseñar un modelo educativo completamente nuevo.

El funcionario adelantó que la iniciativa será sometida nuevamente al Congreso a mediados de abril, en coordinación con el Minerd y el Ministerio de Administración Pública (MAP).

Consenso con universidades

Santos informó que los lineamientos de la propuesta fueron presentados ante la Asamblea de Rectores, como parte del proceso de socialización y búsqueda de consenso.

En ese escenario, representantes de instituciones de educación superior expresaron su respaldo a la transformación curricular y al rediseño del sistema educativo dominicano, impulsado por el MESCyT dentro de las políticas públicas del presidente Abinader.

La iniciativa busca articular todos los niveles educativos, desde el inicial hasta el doctorado, con el objetivo de formar capital humano acorde a las demandas del desarrollo económico, social y tecnológico del país.

Becas y retorno al país

En otro orden, el ministro se refirió a los estudiantes dominicanos becados en el extranjero, señalando que estos asumen el compromiso de regresar al país para aportar sus conocimientos durante un período determinado.

“Lo que no puede ocurrir es que pasen de una maestría a otra sin regresar, porque el país realiza una inversión para formar recursos humanos que contribuyan al desarrollo de la nación”, afirmó.

Indicó que el objetivo es garantizar el retorno de esa inversión mediante la inserción laboral de los becarios, sin limitar sus oportunidades a largo plazo.

“No estamos interesados en monetizar este proceso. Lo que buscamos es que regresen, trabajen por un tiempo y luego queden en libertad de decidir su futuro, incluso si desean volver al país donde realizaron sus estudios”, agregó.

El funcionario destacó que las becas representan un esfuerzo significativo del Estado, financiado por los contribuyentes, por lo que deben traducirse en beneficios concretos para el desarrollo nacional.