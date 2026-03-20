Desde que asumió como titular del Mescyt, Rafael Santos anunció que el proyecto que fusiona la cartera con el Ministerio de Educación sería retirado para consensuarlo con distintos sectores. Más adelante explicó que el Gobierno se plantea una reforma del sistema educativo que abarca desde la primera infancia hasta la universidad. El rol de Santos en el proceso, si bien plantea interrogantes, es harina de otro costal.

Con el rechazo a la fusión manifestada por la oposición, representantes del sector privado y hasta la ADP ese consenso representará, en la práctica, la defunción de un proyecto que el Ejecutivo ha fundamentado en la necesidad de aprovechar recursos sin afectar la enseñanza.

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Al parecer a Santos, un antiguo sindicalista y expresidente de la ADP, le ha correspondido matizar la defunción de la fusión envolviéndola en un ambicioso y necesario programa de reformas.