Raquel Peña advierte: El Gobierno no protegerá a funcionarios vinculados al narcotráfico

Antes que redundar es oportuna la advertencia de la vicepresidenta Raquel Peña de que el Gobierno no protegerá a ningún funcionario, empleado o relacionado con el PRM que sea vinculado al narcotráfico.

En honor a la verdad, los ejemplos están a la vista con los sometimientos y aprobación de solicitudes de extradiciones de ediles, legisladores y otros relacionados de manera directa o indirecta con el negocio de las drogas o el lavado de activos de la corrupción.

Hace bien la vicepresidenta en recordar que el Gobierno se regirá siempre de acuerdo con las leyes para que nadie, por influencia o cualquier otra razón, se llame a engaño. “No importa quién sea el acusado, sí es responsable tiene que pagar en la justicia”, expresó Peña. Si por casualidad existía alguna duda la vicemandataria la ha despejado con su advertencia.