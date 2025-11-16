Página Dos Primera Fila

Raquel Peña advierte: El Gobierno no protegerá a funcionarios vinculados al narcotráfico

Por
Raquel Peña advierte: El Gobierno no protegerá a funcionarios vinculados al narcotráfico

Vicepresidenta Raquel Peña

Antes que redundar es oportuna la advertencia de la vicepresidenta Raquel Peña de que el Gobierno no protegerá a ningún funcionario, empleado o relacionado con el PRM que sea vinculado al narcotráfico.

En honor a la verdad, los ejemplos están a la vista con los sometimientos y aprobación de solicitudes de extradiciones de ediles, legisladores y otros relacionados de manera directa o indirecta con el negocio de las drogas o el lavado de activos de la corrupción.

Lee también: Suspensión de Francisco Ozoria: ¿Una estrategia detrás de la decisión?

Hace bien la vicepresidenta en recordar que el Gobierno se regirá siempre de acuerdo con las leyes para que nadie, por influencia o cualquier otra razón, se llame a engaño. “No importa quién sea el acusado, sí es responsable tiene que pagar en la justicia”, expresó Peña. Si por casualidad existía alguna duda la vicemandataria la ha despejado con su advertencia.

TEMAS: #corrupción#funcionarios públicos#narcotráfico#Raquel Peña
El Nacional

El Nacional

Es la voz de los que no tienen voz y representa los intereses de aquellos que aportan y trabajan por edificar una gran nación