Santo Domingo. – La primera dama de la República Dominicana, Raquel Arbaje, hizo un llamado a toda la ciudadanía para unirse a la campaña “Una llamada puede salvar una vida”, con el propósito de denunciar cualquier forma de abuso o maltrato infantil.

A través de sus redes sociales, Arbaje compartió un video promocional de la campaña, en el que se destaca la importancia de no guardar silencio ante casos de violencia contra menores de edad.

"Una llamada puede salvar una vida. La protección de niñas, niños y adolescentes es un deber de todos. Ante cualquier tipo de abuso o maltrato, no calles. ¡Denúncialo! Es totalmente anónimo", expresó la primera dama junto al audiovisual.

Línea Vida: un canal disponible 24/7

El canal de denuncia designado es la Línea Vida: 809-200-1202, una herramienta telefónica gratuita, anónima y de cobertura nacional, operativa las 24 horas del día, los 365 días del año. Este servicio está orientado a brindar asistencia inmediata a víctimas o testigos de violencia infantil, de género y delitos sexuales.

La Línea Vida está interconectada con el Sistema Nacional de Atención a Emergencias 9-1-1, que canaliza los casos hacia este centro de atención especializada para su debida respuesta y seguimiento.

Este servicio funciona como un moderno centro de llamadas (call center) que ofrece apoyo psicológico, orientación legal y canalización de casos a las autoridades competentes. Está diseñado para dar soporte tanto a víctimas directas como a testigos de situaciones de abuso.

La campaña liderada por Arbaje busca sensibilizar a la población sobre la necesidad de actuar ante cualquier señal de violencia, y destaca que la denuncia puede ser el primer paso para salvar una vida y proteger la infancia dominicana.