Santo Domingo, República Dominicana – Con el compromiso de fortalecer la transparencia y la participación ciudadana, la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) ha habilitado en su página web oficial una plataforma digital que permite a los ciudadanos denunciar irregularidades o posibles hechos de corrupción relacionados con la captación y el uso de los recursos públicos.

Esta nueva herramienta, según informó la entidad, se caracteriza por ser de acceso fácil, rápido y con capacidad de interacción permanente, lo que facilita el proceso para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho constitucional al control social.

Plataforma de denuncias anónimas y sin costo

La Cámara de Cuentas comunicó que esta iniciativa tiene como objetivo facilitar y promover el ejercicio del derecho ciudadano de vigilancia sobre la gestión pública. Las denuncias pueden ser realizadas de forma anónima o, si lo prefiere el usuario, proporcionando su nombre. En ambos casos, no representa ningún costo para el denunciante.

Horario de atención

Las denuncias recibidas a través de la plataforma serán atendidas por el Departamento de Control Social de la Cámara de Cuentas, en un horario comprendido de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 4:00 p.m.

¿Cómo acceder a la plataforma?

Los ciudadanos interesados en realizar una denuncia pueden hacerlo accediendo al portal oficial de la Cámara de Cuentas:

👉 www.camaradecuentas.gob.do