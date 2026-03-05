Raquel Peña, vicepresidenta de la República Dominicana, durante la apertura del Mercado Power Women Summit 2026

Santo Domingo.– La vicepresidenta Raquel Peña defendió el fortalecimiento del liderazgo femenino en los espacios de poder, al señalar que la participación de las mujeres en la toma de decisiones contribuye a generar consensos y soluciones más sostenibles para el desarrollo del país.

Durante su participación en la apertura del Mercado Power Women Summit 2026, organizado por la revista Mercado, la vicemandataria señaló que incorporar nuevas miradas en los procesos de decisión fortalece la capacidad de los países para enfrentar desafíos y generar soluciones.

“Las sociedades que logran integrar miradas distintas son más capaces de anticipar riesgos, innovar soluciones y construir consensos duraderos”, expresó.

En ese sentido, Peña indicó que desde el Gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader se impulsa una agenda orientada a fortalecer el liderazgo femenino en distintos ámbitos del desarrollo nacional.

Explicó que más del 69% de los desembolsos de PROMIPYME se destinan a mujeres, al tiempo que se han fortalecido programas dirigidos a impulsar su participación en la actividad económica, como SheTrades, el Plan Nacional de Fomento a las Exportaciones y la Certificación Mipymes Mujer.

La vicepresidenta felicitó además a las mujeres reconocidas en la edición “Mercado 50 Mujeres de Poder y Éxito”, destacando su contribución al desarrollo económico y social del país.

Puedes leer: PLD proyecta escoger su candidato presidencial a finales de este año

Por su parte, la presidenta de Mercado Media Network, Patricia de Moya, resaltó el papel del liderazgo femenino en distintos sectores de la sociedad y señaló que el Power Women Summit constituye un espacio para reflexionar sobre gobernanza y participación en los centros de decisión.

El Mercado Power Women Summit 2026 reunió a líderes empresariales, profesionales y representantes de distintos sectores, en una jornada orientada a compartir experiencias y analizar el papel de la mujer en los espacios de liderazgo.