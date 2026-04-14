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Raymond y Miguel: “Carlos Batista merece un gran homenaje”

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Raymond y Miguel: “Carlos Batista merece un gran homenaje”

Santo Domingo.-Los humoristas Raymond Pozo y Miguel Céspedes, conocidos como “Los Reyes del Humor”, expresaron su pesar por el fallecimiento del destacado comunicador Carlos Batista Matos, a quien recordaron con cariño, respeto y anécdotas que reflejan la cercanía que mantenían.

Durante sus declaraciones en el velatorio, coincidieron en que Batista Matos merece “un gran homenaje y una gran despedida”, destacando el impacto que tuvo en el público dominicano y en la industria del entretenimiento.

“Nadie quiere despedir a sus amigos, pero es ley de vida”, manifestaron con evidente tristeza.

Ambos rememoraron los momentos compartidos en los estudios de grabación, donde coincidían con frecuencia.

Relataron que, al terminar sus programas, solían encontrarse con el comunicador, generando un ambiente de camaradería que trascendía lo profesional.

“Siempre había ese cariño”, expresaron, al tiempo que destacaron las conversaciones y consejos que recibían de su parte.

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Uno de los recuerdos más particulares que compartieron fue el sentido del humor de Batista Matos, quien solía hacerles comentarios sobre sus corbatas, convirtiendo ese detalle en una anécdota recurrente entre ellos.

Asimismo, confesaron que el ambiente laboral ya no es el mismo tras su partida. “Hoy fuimos a grabar y no teníamos el mismo ánimo… no encontrarlo fue doloroso”, señalaron, evidenciando el vacío que deja su ausencia.

Raymond Pozo y Miguel Céspedes concluyeron resaltando el legado humano y profesional de Carlos Batista Matos, cuya trayectoria y cercanía marcaron a varias generaciones dentro y fuera de los medios de comunicación.

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Maholi Albuez

Maholi Albuez

Maholi Albuez Periodismo y Redes por la Universidad (UNICARIBE). Ha complementado su preparación en medios con estudios en Locución, Doblaje y Voz Comercial en la Escuela Otto Rivera, y periodismo de investigación a través de la Escuela de Periodismo UAM, Madrid, España. Su desarrollo académico incluye un Diplomado en Perspectivas Globales por la Universidad de Illinois, Estados Unidos, cursos de Gobierno Corporativo en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de Ética para la Vida Profesional en la Universidad Nacional de Colombia. Ha fortalecido sus competencias internacionales y lingüísticas, con estudios de portugués en el Instituto Federal de São Paulo, Brasil y de inglés en el Instituto Cultural Dominico Americano. En el ámbito digital, se especializó en Email Marketing y Marketing de Contenido mediante Edutin Academy, una institución educativa virtual con sede en Delaware, Estados Unidos, integrando herramientas de comunicación digital a su práctica profesional.