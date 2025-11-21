República Dominicana avanza en controles migratorios con nueva tecnología

Era tiempo de que República Dominicana decidiera la instalación de un sistema tecnológico para fortalecer los controles migratorios. El modelo que según la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, se instalará en coordinación con la Interpol, ayudará a detectar y restringir la llegada al país de fugitivos internacionales.

De un tiempo a esta parte son muchos los perseguidos por crímenes y delitos en distintos países que han sido ubicados o capturados en República Dominicana. La funcionaria indicó que el sistema de interoperabilidad permitirá vincular, en tiempo real, la base de datos nacional con información de la Interpol sobre las personas perseguidas.

Puedes leer: Sentencia del TC enfrenta debate

Tiene razón la ministra al decir que el sistema, que se denomina “eb service PN-124DO” representa un paso gigante en materia de seguridad y control de perfiles de personas que intenten entrar o salir del país. Las facilidades y hospitalidad del país no son para que se le vea como santuario de delincuentes internacionales que llegan como Pedro por su casa. Coto hay que ponerle a la situación. Con la experiencia que se ha tenido el programa es una necesidad.