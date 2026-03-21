Sea por estratégico, confianza o lo que fuere, pero la realidad es que bajo la actual gestión República Dominicana representa un papel clave para Estados Unidos en la persecución del narcoterrorismo.

A las múltiples señales se agrega la visita y los encuentros con funcionarios dominicanos del subsecretario adjunto para Políticas de Antinarcóticos y Estabilización del Departamento de Estado, Michael Buemi.

Sin mucha estridencia el funcionario estadounidense se entrevistó con el presidente de la DCND, José Manuel Cabrera Ulloa; el director de Inteligencia, Luis Soto; el comandante de la Fuerza Aérea, Floreal Suárez Martínez, y el comandante de la Armada, Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez.

La nota que se distribuye señala que la visita y los encuentros son con el propósito de intensificar la cooperación contra el narcoterrorismo en el Caribe.

Si bien República Dominicana ha sido un aliado prácticamente incondicional de Estados Unidos en la política contra el narcoterrorismo en la región, el persistente interés de Washington en el país no deja de plantear conjeturas.

Si bien los cárteles de las drogas no se amilanan ante los grandes cargamentos que se les han decomisado en el país, no parece que las operaciones sean el principal motivo de la atención que presta Estados Unidos al territorio.

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Hay quienes piensan, tal vez con razón, que el principal objetivo de las visitas y encuentros es tener cada vez más lejos las inversiones China en República Dominicana.