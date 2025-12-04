Ignacio Vásquez gana oro y atletismo dos plata en los Juegos Bolivarianos

El remo, con el atleta Ignacio Vásquez, brilló con una medalla de oro, mientras que el atletismo consiguió dos preseas de plata en la jornada de ayer de los Juegos Bolivarianos que se celebran en Ayacucho, Perú.

Además, el equipo mixto de judo obtuvo el bronce, en tanto que el boxeo se quedó con sendas preseas de tercer lugar tras las derrotas en la ronda de semifinal de Elen Roble y Johan Agüero.

Con las seis medallas, la República Dominicana suma un total de 43 metales, incluidos ocho de oro, 11 de plata y 24 de bronce, y se mantiene en la séptima posición del medallero general de la cita multideportiva.

Remo dorado

Ignacio Vásquez acaparó la presea de oro en la modalidad sencillo masculino (LM1x) de las competencias de remo que se celebran en la playa Cantolao, en la región de Punta, en Perú.

Vásquez recorrió la distancia de los 200 metros en un minuto, 31 segundos y 96 décimas (1:31.96) para alzarse con el metal de primer lugar y conseguir su segunda presea, tras la plata gana junto a Wilson José Restituyo en doble par ligero.

La plata la ganó el venezolano Andre Ricardo Mora Sosa, con tiempo de 1:35.30, mientras que el bronce recayó sobre César Cipriani Robles, de Perú, con 1:36.90.

Los velocistas dominicanos Yancarlos Martínez, Lidio Feliz, Melvin Marcelino y Christopher Melenciano, satisfechos con su resultado.

Relevos plateados

La cuarteta masculina 4X100 integrada por Christopher Reyes, Melbin José Marcelino Olivo, Lidio Andrés Feliz y Yancarlos Martínez, firmó el segundo mejor tiempo de la final de la especialidad al detener el reloj en 39.20 segundos para conquistar la medalla de plata.

Mientras que el equipo de relevo femenino 4×100 también conquistó la presea plateada con marca de 44.23 segundos.

La cuarteta integrada por las velocistas Fiordaliza Cofil, Liranyi Alonso, Patricia Siné y Milagros Durán García fueron las responsables de subir al pódium a Republica Dominicana.

Fiordaliza Cofil, Liranyi Alonso, Patricia Sine y Milagros Durán García posan con la bandera dominicana tras finalizar su carrera.

Por oro

El pugilista dominicano José Agustín peleará hoy por la medalla de oro en la categoría de +90 kilos.

Agustín superó por superioridad técnica a Jimmy Quiroz, de Bolivia, en la semifinal y hoy enfrentará por el oro a Gerlon Congo, de Ecuador.

