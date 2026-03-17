República Dominicana, líder en conectividad, pero rezaga en innovación tecnológica

Santo Domingo.— Aunque la República Dominicana figura entre los países con mayor nivel de conectividad en el Caribe y Centroamérica, el país mantiene un rezago significativo en materia de innovación, una brecha que limita el aprovechamiento de su infraestructura tecnológica, según el informe Perspectivas de la digitalización: República Dominicana 2025.

El documento, elaborado por el Think Tank de Tabuga, consolida los hallazgos de 15 episodios de la serie T al Cubo, conducida por el empresario tecnológico Arturo López Valerio, y presenta un diagnóstico del ecosistema digital nacional basado en tres ejes: tecnología, talento y transversalidad.

De acuerdo con el análisis, el país alcanza una penetración de internet del 85 %, cuenta con más de 15 operadores interconectados y dispone de una infraestructura con niveles de disponibilidad superiores al 99.999 %.

Sin embargo, estos avances contrastan con su posición en el puesto 97 del índice global de innovación, la producción de apenas cuatro patentes anuales y el hecho de que el 99 % del gasto en inteligencia artificial se destina a soluciones importadas.

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El informe define esta contradicción como la “trampa de los inputs”, en la que la inversión en conectividad no se traduce en desarrollo local, sino que genera retornos que terminan fuera del país.

Brecha de talento y desigualdad digital

En el eje de talento, el documento advierte que la infraestructura, por sí sola, no garantiza el desarrollo digital. Las entrevistas recopiladas reflejan una adopción desigual de la tecnología: mientras grandes empresas avanzan en la integración de herramientas digitales, las pequeñas y medianas empresas (pymes) y microempresas enfrentan mayores dificultades para incorporarlas.

Iniciativas privadas enfocadas en formación en áreas como computación en la nube, analítica de datos, ciberseguridad e inteligencia artificial buscan cerrar estas brechas, aunque el informe señala que aún no existe una respuesta estructural desde el sistema público.

Digitalización con impacto desigual

El eje de transversalidad destaca el potencial de la tecnología cuando se integra a distintos sectores productivos. En ese sentido, el informe señala que la digitalización de pagos ha permitido a las pymes aumentar ventas, reducir riesgos y acceder a financiamiento.

También resalta el caso de Eco Mensajería, reconocida por Mastercard entre las 25 empresas más innovadoras del mundo, con más de 3.3 millones de kilogramos de CO₂ evitados y la generación de unos 1,000 empleos verdes formales, como ejemplo del potencial competitivo del talento dominicano cuando converge con la tecnología.

Radiografía y proyecciones

El informe incluye además el análisis de 417 licitaciones tecnológicas publicadas en 2025 por la Dirección General de Contrataciones Públicas, así como la proyección de tres escenarios para el período 2025-2030 y una hoja de ruta con acciones a corto, mediano y largo plazo.

El estudio se enmarca en las discusiones sobre la Evaluación de Preparación Digital (DRA) impulsada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y en las consultas para la actualización de la Ley de Telecomunicaciones.

Los resultados evidencian que, pese a los avances en conectividad, el principal desafío del país radica en transformar esa base tecnológica en innovación, productividad y desarrollo sostenible.