Viena, Austria. – La República Dominicana presentó ante el órgano especializado de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) su Informe País 2025, destacando los avances alcanzados en integridad, transparencia, gobierno abierto y rendición de cuentas, así como la recuperación de más de RD$6,300 millones en bienes distraídos del patrimonio público y la judicialización de reclamos por más de RD$136,000 millones.

Principales logros en la lucha contra la corrupción

De acuerdo con el documento entregado por la representación dominicana, el esfuerzo interinstitucional ha contribuido a implantar un cambio cultural en la protección del patrimonio público y mejorar los índices nacionales e internacionales de percepción sobre corrupción e impunidad.

Entre los avances más relevantes se destacan:

Recuperación de recursos públicos: RD$6,300 millones recuperados y reclamos judicializados por más de RD$136,000 millones.

RD$6,300 millones recuperados y reclamos judicializados por más de RD$136,000 millones. Vivienda y bienestar social: más de 14,800 viviendas entregadas y reducción del déficit habitacional cualitativo de 32.2 % (2018) a 27.6 % (2024).

más de 14,800 viviendas entregadas y reducción del déficit habitacional cualitativo de 32.2 % (2018) a 27.6 % (2024). Seguridad social: incorporación de 2.51 millones de personas al sistema en los últimos cuatro años.

incorporación de 2.51 millones de personas al sistema en los últimos cuatro años. Crecimiento económico: aumento del PIB per cápita en 34.16 % entre 2019 y 2024.

aumento del PIB per cápita en 34.16 % entre 2019 y 2024. Reconocimiento internacional: ascenso de 33 posiciones en el Índice de Transparencia Internacional (2020–2024).

Reformas legales y fortalecimiento institucional

El informe resalta la promulgación de nuevas normas clave en el combate a la corrupción:

Ley 74-25 (Código Penal): incluye nuevos ilícitos penales relacionados con corrupción.

incluye nuevos ilícitos penales relacionados con corrupción. Ley 47-25 (Contrataciones Públicas): establece un régimen más estricto de sanciones administrativas y penales.

establece un régimen más estricto de sanciones administrativas y penales. Reforma Constitucional 2024: limita la presidencia a dos períodos, eliminando la reelección indefinida.

Además, se destaca la elección independiente de los miembros de la Cámara de Cuentas y Altas Cortes, atendiendo a las demandas de la sociedad civil.

Avances por instituciones

Equipo de Recuperación de Patrimonio Público (ERPP)

Creado en 2020 por el presidente Luis Abinader.

Recuperados más de RD$6,300 millones y judicializados reclamos por más de RD$136,000 millones.

Contribución al cambio cultural contra la impunidad.

Dirección General de Aduanas (DGA)

Incautación de 4.8 millones de municiones, USD 24.4 millones en divisas ilícitas y 175.8 millones de cigarrillos de contrabando.

Cobertura tecnológica aumentó de 40 % a 96 % entre 2020 y 2025.

Primera aduana del Caribe certificada con ISO 37001 Antisoborno.

PROCOMPETENCIA

Acuerdo estratégico con la DGCP para prevenir colusión.

Creación del primer Observatorio de Competencia en Compras Públicas de la región.

de la región. Sancionado el primer caso histórico de colusión en RD.

Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD)

Decomiso récord de 36,922 kg de drogas (2025) .

. Creación del Departamento de Drogas Sintéticas y Nuevas Sustancias Psicoactivas.

Proyecto DNCD Digital con trazabilidad de sustancias y denuncias móviles.

Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES)

Primer lugar en América Latina en participación ciudadana presupuestaria (Encuesta de Presupuesto Abierto 2023).

(Encuesta de Presupuesto Abierto 2023). Reducción de deuda administrativa de 25 % (2020) a 3 % (2024).

Primer superávit primario en un año electoral en cinco períodos.

Procuraduría General de la República / PEPCA

Condena en el caso Juan Alexis Medina y decomiso de bienes.

y decomiso de bienes. Operación Lobo: desarticulada red criminal en contrataciones de seguridad privada.

desarticulada red criminal en contrataciones de seguridad privada. Aplicación de nuevos tipos penales anticorrupción.

Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP)

Sistema de Alertas SAPR emitió más de 112,000 alertas y canceló 517 procesos sospechosos.

Protección de RD$43,000 millones en contrataciones públicas.

Sanción a 567 proveedores suspendidos y 152 inhabilitados.

Poder Judicial

73 % de los tribunales al día en 2024.

Publicación en línea de todas las sentencias y firma electrónica obligatoria.

Reducción del tiempo de resolución de casación de 2 años a 27 días.

Unidad de Análisis Financiero (UAF)

Participación activa en GAFILAT y Grupo Egmont.

Reconocida internacionalmente por su liderazgo en prevención del lavado de activos.

Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG)

Implementación de la Estrategia Nacional de Integridad con apoyo de la OCDE.

con apoyo de la OCDE. Penalización del incumplimiento en la entrega de información pública (Decreto 166-25).

Seguimiento al cumplimiento de la Convención de la ONU contra la Corrupción.

Compromiso de la República Dominicana con la ONU

La embajadora Gilka Meléndez, junto a la comisión encabezada por el doctor Fernando Henríquez (ERPP) y la doctora Delta Paniagua (DIGEIG), entregaron el Informe País 2025 en Viena.

El documento reafirma el compromiso de la República Dominicana de continuar trabajando junto a los Estados miembros de la UNCAC