SANTO DOMINGO.- La República Dominicana reiteró su compromiso de seguir luchando contra el narcotráfico, el lavado de activos y la criminalidad organizada internacional.

La información fue ofrecida por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, durante una reunión con representantes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), encabezada por Daniel Salter, principal administrador adjunto de ese organismo.



“Desde República Dominicana tenemos el compromiso, primero con nuestra población y luego con otros países de la región, de continuar enfrentando el narcotráfico, que impacta directamente a las familias y afecta la salud física y mental de nuestros hijos e hijas”, señaló Reynoso al referirse a la visita de los funcionarios de la DEA.

Agregó que “las drogas que mueve el narcotráfico internacional llegan también a comunidades trabajadoras de migrantes en países más desarrollados, por lo que luchar contra ese flagelo es un compromiso de todos”.

Intercambio formal

De su lado, Daniel Salter reafirmó el compromiso de Estados Unidos de mantener los lazos de cooperación con la República Dominicana, mediante un intercambio formal y fluido de información que permita desmantelar redes de narcotráfico y judicializar a los responsables. Asimismo, agradeció el esfuerzo del país en la lucha contra este delito, destacando que la nación es un modelo de cooperación.

Reynoso, acompañada por el procurador adjunto Osvaldo Antonio Bonilla Hiraldo, director de Asistencia Jurídica Internacional del Ministerio Público, recordó que el narcotráfico internacional afecta las economías, al distorsionar sistemas productivos y mercados mediante fondos ilícitos provenientes del lavado de activos.

Entre los presentes en la delegación de la DEA estuvieron: Miles Aley, jefe adjunto de Operaciones Internacionales; Michael A. Miranda, agente especial de la División del Caribe; y Kaleb T. Sanderson, agregado de la DEA en República Dominicana y Haití.-