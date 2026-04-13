Santo Domingo. El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó que en el período enero a marzo del presente año el país recibió 3 mil 19 millones de dólares por concepto remesas, aumentando 1.9 % de manera interanual.

Particularmente en el mes de marzo, se recibieron US$1,149.2 millones, monto superior en US$38.9 millones (3.5 %) al recibido en marzo de 2025, y considerablemente superior al recibido en febrero de este año por US$261.6 millones (29.5 %).

Se informó que los conflictos en Medio Oriente han elevado los precios del petróleo y sus derivados, lo que ha generado mayores presiones inflacionarias y ha reducido el ingreso disponible de los hogares.

Repunte de remesas

El repunte responde, en gran medida, a los envíos realizados por los dominicanos en Estados Unidos, país desde donde se originó el 84.2 % de los flujos formales recibidos en marzo, equivalentes a unos US$879.9 millones.

Es relevante considerar que, durante este periodo, la diáspora en Estados Unidos recibe una proporción importante de los reembolsos de impuestos estipulados por el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), incrementando así su capacidad de envío.

En adición, el desempleo general en los Estados Unidos se ubicó en 4.3 % en marzo, una disminución respecto al 4.4 % registrado en febrero de 2026, tras adicionarse 178,000 empleos durante el mes. En el caso de la población latina, la tasa de desempleo registró un 4.8 %, una mejoría en comparación con el 5.2 % de febrero de 2026.

Asimismo, el índice de gestores de compras (PMI, por sus siglas en inglés) no manufacturero del Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM) registró un valor de 54.0 en marzo, continuando la senda de expansión del sector servicios. Este sector concentra una proporción importante del empleo de la diáspora dominicana.

El crecimiento del 1.9 % en el flujo de remesas recibidas entre enero y marzo es coherente con las proyecciones de este Banco Central, las cuales mantienen para este 2026 un crecimiento interanual del 3.5 %, menor al observado en 2025, considerando la entrada en vigor en enero pasado del nuevo impuesto a los envíos desde EE. UU, y la incertidumbre del entorno internacional vigente.

Analizando la evolución del sector externo, las perspectivas del Banco Central contemplan una evolución favorable de los ingresos de divisas durante 2026, como son los ingresos de turismo, la inversión extranjera directa y las exportaciones, en conjunto con las remesas.

En cuanto a las remesas, se estima que se ubiquen en torno a los US$12,200 millones y que la IED supere los US$5,000 millones al terminar el año.

El Banco Central indica que dichos ingresos de divisas contribuirán a mantener la estabilidad relativa del tipo de cambio que se observa en la actualidad, de tal manera que, al 31 de marzo de 2026, la moneda nacional se apreció 3.4 % frente al dólar estadounidense con respecto diciembre de 2025.