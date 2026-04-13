Solo entre el primer trimestre de 2025 y el de 2026, la cantidad de pensionados se incrementó en 22,009 personas, para una variación de 9.5 %, lo que evidencia una expansión significativa en la cifra de ciudadanos que reciben este tipo de ingreso del Estado.

El número de pensionados en el Estado dominicano experimentó un crecimiento sin precendete en los últimos dos años, tras agregarse en ese sistema de seguridad social a 37,983 nuevas personas, de acuerdo a datos de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP).

Las estadísticas de esa entidad señalan que, para enero-marzo de 2024 habían registrados un total de 216,228 beneficiarios. Si embargo, el saldo pasó a 254,211 individuos al cierre de enero-marzo de 2026, lo que representa un aumento de 17.5 % durante ese período.

Solo entre el primer trimestre de 2025 y el de 2026, la cantidad de pensionados se incrementó en 22,009 personas, para una variación de 9.5 %, lo que evidencia una expansión significativa en la cifra de ciudadanos que reciben este tipo de ingreso del Estado. En ese lapso se concentró el 57.9 % del total de nuevos pensionados registrados en los dos años observados.

Los beneficiarios incorporados en este período provienen de distintas vías: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, la Policía Nacional, así como de programas dirigidos a glorias del deporte y exaltados al Pabellón de la Fama. También se incluyen las pensiones especiales, solidarias, de sobrevivencia y las otorgadas a través del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS).

Dentro de estas categorías, las «pensiones especiales» han sido las más cuestionadas en la opinión pública, debido a que su otorgamiento suele depender en gran medida de decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo.

En ese contexto, el expresidente Danilo Medina afirmó recientemente que durante la actual gestión se han otorgado más de 600 pensiones con montos superiores a RD$100,000 mensuales, lo que calificó como un “gasto alegre” en detrimento de las finanzas públicas.

“Solo en pensiones de RD$100,000, todos los gobiernos anteriores a este habían entregado un total de 42. Sin embargo, el actual, en apenas cinco años, ya suma 617 pensiones por encima de ese monto”, expresó el exmandatario tras participar en una asamblea partidaria en la provincia Santiago Rodríguez.

Cantidad de pensiones

La cantidad de pensiones otorgadas también mostró un crecimiento sostenido. Estas pasaron de 229,058 en el trimestre enero-marzo de 2024 a 267,170 en igual período de 2026, para un incremento de 16.6 %, equivalente a 38,112 nuevas pensiones en 24 meses.

La diferencia entre el número de pensiones y de pensionados se explica porque algunos beneficiarios reciben más de una pensión, debido a que laboraron en distintas instituciones. La normativa dominicana permite esta práctica en determinados casos.

De manera específica, en el sector público, profesionales como maestros, médicos y miembros de los cuerpos castrenses pueden desempeñar múltiples funciones a lo largo de su vida laboral, lo que se traduce en más de un beneficio al momento del retiro. En la práctica, también ocurre con deportistas de alto rendimiento.

En el último año, entre enero-marzo de 2025 y enero-marzo de 2026, el número de pensiones en el Estado aumentó en 22,123, para una variación de 9.03 %, en línea con el crecimiento registrado en la cantidad de pensionados.