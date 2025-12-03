República Dominicana no figura entre los 19 países a los cuales Estados Unidos suspendió, a partir de ayer, el procesamiento de solicitudes de ciudadanía y residencia para migrantes.

Los 19 países son: Afganistán, Myanmar, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Yemen, Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.

Estados Unidos suspendió, con efecto inmediato, las solicitudes de inmigración para personas de estos países “de preocupación”, enumerados en una proclamación presidencial de junio, según un memorando de política del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

El USCIS planea “poner en espera las solicitudes de beneficios pendientes” para personas de esos países “hasta una revisión integral, independientemente de la fecha de ingreso”, indica el memorando.

La suspensión del visado de emigrantes para los venezolanos se produce en momentos en que el presidente Donald Trump mantiene prácticamente un cerco a esa nación en aguas del Caribe, con el pretexto de combatir el narcotráfico.

Trump asegura que se trata de una operación contra el narcotráfico, pero Caracas denuncia que el objetivo es derrocar al presidente Nicolás Maduro.

Cuba, en tanto, se encuentra bajo un embargo comercial estadounidense desde hace más de seis décadas, y Haití, el país más pobre de América, está sumido en una crisis humanitaria por la violencia de pandillas.

Según un memorando oficial divulgado el martes y al que accedió la agencia AFP, la administración de Trump paralizó la tramitación de “green cards” o tarjetas de residencia, así como los procesos de ciudadanía para personas procedentes de estos 19 países que ya habían estado sujetos a restricciones de viaje en junio.

La medida de suspender de visas se produce luego de que miembros de la Guardia Nacional fueran atacados a tiros cerca de la Casa Blanca en Washington, hecho en el que murió uno de los militares.

El sospechoso del ataque es un ciudadano afgano, quien el martes se declaró no culpable de los cargos de asesinato.