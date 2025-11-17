Presidente de la SCJ, Luis Henry Molina (d) juramenta a Rodolfo Valentín, tras ser ratificado como director de la Oficina de la Defensa Pública. / SCJ.

Santo Domingo.-El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, juramentó al abogado Rodolfo Valentín Santos como director de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, tras ser ratificado para un nuevo período de seis años al frente de la institución.

En la ceremonia participaron los miembros del Consejo: Héctor Pereyra, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD); Servio Tulio Castaños, vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus); César Marte, defensor público y representante ante el Consejo Nacional de Defensa Pública; y Carlos Batista, coordinador departamental de la Oficina Santo Domingo Este.

Durante el acto, Valentín Santos ratificó su compromiso con la Agenda Estratégica Institucional 2025-2031, sustentada en los ejes de fortalecimiento del servicio, gestión y modernización, cumplimiento normativo y ético, y consolidación de la cultura institucional.

Compromiso con la modernización

“El reconocimiento al trabajo realizado en los últimos años nos impulsa a seguir fortaleciendo la Defensa Pública como garante del derecho fundamental de defensa. Asumo este nuevo período con el compromiso de continuar modernizando la institución, ampliar la cobertura y asegurar que cada ciudadano, sin importar su condición, tenga acceso real y digno a la justicia”, expresó el funcionario.

Datos oficiales señalan que, durante su primera gestión, ingresaron 184 mil casos a la entidad, y más de 800 mil personas recibieron asistencia legal, garantizando el derecho constitucional de defensa.

Asimismo, la institución publicó informes carcelarios anuales, aportando diagnósticos claves sobre las condiciones de detención y reclusión.

Avances del período 2019-2025

Entre los logros alcanzados en el período 2019-2025 figuran la ampliación de la cobertura nacional, con la instalación de nuevas oficinas en Jimaní, Nagua, Santiago Rodríguez y Las Matas de Farfán; así como el ingreso de 74 nuevos defensores públicos y la formación de 83 aspirantes en la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ).

La modernización institucional avanzó con la implementación de carpetas digitales y el inicio del sistema digital para la gestión de casos.

La Ley 277-04, que crea la Oficina Nacional de la Defensa Pública, establece en su artículo 20 que el director de la entidad es electo por un período de seis años. / SCJ.

En materia de bienestar laboral, se incorporó un seguro médico complementario, se aplicaron reajustes salariales y se entregaron 15 viviendas en alianza con el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED).

Transparencia y consolidación institucional

La institución también destacó por su desempeño en materia de transparencia, con una calificación promedio de 97.77 % en el Ranking de Transparencia Gubernamental. Además, se creó la Contraloría Interna, en fortalecimiento de la autonomía administrativa.

La Ley 277-04, que crea la Oficina Nacional de la Defensa Pública, establece en su artículo 20 que el director de la entidad es electo por un período de seis años, disposición que sustenta la continuidad de Rodolfo Valentín Santos al frente de la institución.