Realizarán desfile “Un Príncipe de Navidad” en Santiago

Santiago de los Caballeros, RD. — Este 25 de diciembre, Santiago vivirá un acontecimiento histórico con la realización del primer gran desfile navideño de la República Dominicana, “Un Príncipe de Navidad”, un evento sin precedentes que llenará las principales vías del casco urbano de la Ciudad Corazón.

Luces, color, personajes de Navidad y mucha alegría se vivirá el próximo 25 de diciembre desde las 4:00 de la tarde hasta las 7:00 de la noche.

El desfile, que será transmitido en vivo por Teleuniverso Canal 29 y Full 94.1 FM, se desarrollará bajo la producción de Mauricio García, y está concebido como un espectáculo familiar de alto nivel, inspirado en los grandes desfiles navideños del mundo, con la visión de convertirse en una tradición anual para el país.

Este gran evento tiene como propósito rescatar y celebrar las tradiciones navideñas dominicanas a través de la música, el arte y el color.

“Lo que buscamos es posicionar a Santiago como un atractivo destino navideño; ofrecer a las familias un espacio gratuito, seguro y cultural para compartir, así como fortalecer el sentido de pertenencia, unión y esperanza que caracteriza la temporada más especial del año”, explicó el arquitecto García.

El personaje central del desfile será El Príncipe de la Navidad, designado como Embajador Oficial de la Navidad en Santiago, una figura creada especialmente para representar la nobleza, la ilusión, la paz y la unión familiar propias de estas fechas.

El público podrá disfrutar de un impresionante despliegue que incluirá: El Príncipe de la Navidad, carrozas temáticas, arlequines y personajes teatrales, zancos y comparsas de Santa Claus con su comitiva.

Además, más de 250 personajes festivos, personajes disney, músicos, bailarines y performances en vivo, con ambientación sonora y visual a lo largo de toda la ruta, pantallas, tarimas y estaciones interactivas.

El recorrido iniciará en la calle Benito Monción, continuará por la calle Del Sol y la calle Cuba, para finalizar en el sector Los Pepines, abarcando las principales arterias del centro histórico de la ciudad.

El Primer Gran Desfile de Navidad de la República Dominicana promete ser una experiencia mágica e inolvidable para toda la familia, marcando un antes y un después en la celebración navideña del país y consolidando a Santiago como epicentro de la Navidad dominicana.

Julissa Nuñez, encargada de comercialización del proyecto manifestó que el desfile contará con el respaldo de la Policía Nacional, la Defensa Civil, el Digeset y el Sistema de Emergencia 911, además con el auspicio de la Alcaldía de Santiago, Gobernación de Santiago, Oficina Senatorial de Santiago, la Vicepresidencia de la República, BanReservas y el Ministerio de Educación.