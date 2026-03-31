Santo Domingo.– El Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) rechazó una propuesta que buscaba hacer obligatorio que los pacientes y sus familiares adquieran medicamentos de alto costo a través de la Dirección de Acceso a Medicamentos de Alto Costo (DAMAC).

Mediante una resolución, el CNSS desestimó la solicitud de modificar la resolución 552-02, del 22 de septiembre de 2022, presentada por la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA).

Asimismo, instruyó a su gerencia general a notificar la decisión a los actores del Sistema Dominicano de Seguridad Social, incluidas las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), las sociedades médicas y las entidades empresariales de la industria farmacéutica.

La medida fue adoptada mediante la Resolución 633-03, aprobada durante la sesión ordinaria número 633 del CNSS, celebrada el pasado 26 de marzo, luego de varias reuniones de la Comisión Nacional de Salud en las que se analizó la propuesta de la DIDA.

Contexto

Los medicamentos de alto costo se utilizan en el tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles, como el cáncer, la diabetes, la artritis reumatoide y las patologías cardiovasculares, entre otras.

La Asociación Dominicana de Centros Oncológicos, que agrupa a 10 unidades especializadas en el tratamiento integral del cáncer, había advertido que la centralización de la dispensación de medicamentos podría propiciar esquemas de corrupción en perjuicio de los pacientes y del Estado.

De igual forma, las sociedades de Oncología Médica y de Hematología manifestaron su oposición a la propuesta, al considerar que podría retrasar los tratamientos y reducir la eficacia de los fármacos debido a la burocracia añadida a los tiempos clínicos.

El exdirector del INCART y cirujano oncólogo, José Ramírez, también se había pronunciado en contra, al alertar sobre el posible impacto negativo en la salud de los pacientes.

Los especialistas argumentaron que la medida podría generar retrasos en los tratamientos y disminuir la efectividad de los medicamentos, debido al posible rompimiento de la cadena de frío y a otros factores clínicos.

Por su parte, la DIDA defendió la iniciativa y aseguró que su objetivo es mejorar los mecanismos de acceso a estos medicamentos, garantizando mayor eficiencia, transparencia y beneficios directos para los pacientes.

El CNSS reiteró que no existe ninguna resolución que establezca la compra obligatoria de medicamentos de alto costo a través del programa estatal.