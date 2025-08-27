El Ministerio Público solicitó a la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) rechazar el recurso de amparo de extrema urgencia interpuesta por José Beato, aspirante a la presidencia del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) en las elecciones del viernes 29.

El tribunal se reservó el fallo para mañana, tomando en cuenta que las elecciones del CDP están pautadas para el viernes.

Ana Grecia Medrano Díaz, procuradora general administrativa, pidió al tribunal que dicho amparo sea rechazado por notoria improcedencia, acorde al artículo 70, numeral 3 de la Ley 137-11, orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales.

Medrano Díaz coincidió con las conclusiones presentadas al respecto por el interviniente voluntario, periodista y abogado Pedro Castro, quien presentó sus calidades en su condición de miembro activo del CDP, quien planteó de manera incidental que el citado amparo fuera declarado inadmisible.

Castro solicitó al tribunal la inadmisibilidad del recurso de Beato, puesto que según planteó, no reúne las condiciones exigidas por la ley para ser miembro del CDP.

Con el citado recurso, Beato busca que se le reconozca su membresía en el CDP, para así poder aspirar a la presidencia de ese organismo, aunque de hecho su candidatura fue sustituida por la del actual presidente, Aurelio Henríquez.