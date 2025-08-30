Monorriel SDE encuentra el primer rechazo entre los choferes que cubren la ruta por donde pasaría el tren. ¡Lógico pero sin razón!

Por fin se le dio a Zorrilla, Abinader lo nombró en un cargo público. Otro de los aliados que va al Gobierno, mientras en el PRM calientan banco.

La condena a cinco años de una exdiputada del partido oficialista indica que hemos avanzado en el sistema de Justicia en RD.

Según la SCJ los hechos condenaron a Rosa Pilarte, de ninguna manera fue el papel de la prensa. ¡Aunque usted no lo crea Eduardo Jorge Prats!

Embajada de Israel en RD justifica el asesinato de 30 niños y 5 periodistas en el bombardeo a un hospital en Gaza, diciendo había terroristas allí.

El mensaje de que Trump había suspendido las deportaciones, resultó un alivio que duró poco en la comunidad latina en EUA, pues era falso.

Que en el hospital Gautier hay empleados que ganan entre 10 y 12 mil pesos mensuales debe ser un error. De lo contrario, constituye un abuso.

En Panamericano de béisbol infantil, RD lanzó un no hiter a Venezuela, pero perdió el partido y el torneo por errores. ¡Así es la pelota!