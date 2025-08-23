Reciclaje y educación: ‘Plásticos por escolares’ regresa

Repetir el programa “Plásticos por escolares” que hará este domingo la alcaldía del Distrito Nacional con la colaboración de la Dirección de Aduanas, es un acto digno de reconocimiento, porque el pasado año, en una acción similar se colectaron 7,4 millones de botellas y otros objetos plástico que tenían como destino seguro las alcantarillas de la ciudad o las costas marinas.

Este año el programa cae como anillo al dedo, según el refranero popular, debido a los problemas confrontados por Educación para suplir útiles a los estudiantes del sector público.

Además de que según las Fundaciones Hilos de Amor y Botellas de Amor, los plásticos recolectados serán reciclados para la elaboración de mobiliarios como sillas y mesas para instalarlas en los parques de los barrios de la capital. El plástico es el principal contaminante del medio ambiente y uno de los responsables del cambio climático.