Cotuí, Sánchez Ramírez.– El Subgabinete Agroalimentario y Ambiental de la Fuerza del Pueblo reclamó al Gobierno intervenir con acciones urgentes para disminuir los altos niveles de contaminación que afectan la Presa de Hatillo.

Durante un descenso realizado este lunes al gigantesco lago de agua dulce, los comisionados de la entidad política opositora instaron al Gobierno central y a las compañías extractoras de minerales ubicadas en las inmediaciones del embalse a unificar esfuerzos orientados al saneamiento del lago.

Los voceros de la Comisión Hídrica y Medioambiental de la Fuerza del Pueblo, Héctor Acosta y Horacio Socías, sugirieron la puesta en marcha de un programa de remediación a gran escala, con el objetivo de devolver la belleza y el esplendor natural al embalse de agua más grande de las Antillas Mayores.

La crisis ambiental de la presa de Hatillo afecta la producción arrocera, pesca y abastecimiento de agua potable

Destacaron la importancia estratégica de la Presa de Hatillo para la producción arrocera nacional, la pesca, la irrigación agrícola y el abastecimiento de agua potable para el consumo humano, así como para la ganadería en su área de influencia.

Sostuvieron que la situación del embalse es grave y que, al margen de protagonismos políticos, se requiere la unificación de todos los sectores —Gobierno y oposición— con el objetivo común de sanear la Presa de Hatillo.

Indicaron que el río Yuna, con una longitud de 210 kilómetros, es la principal fuente de abastecimiento del embalse, el cual posee una superficie de 22 kilómetros cuadrados y una capacidad de 710 millones de metros cúbicos de agua, convirtiéndose en la reserva hídrica más extensa del Caribe insular.

Asimismo, señalaron que la presa enfrenta una severa crisis ambiental, caracterizada por la coloración verde intensa de sus aguas (floración de algas), muerte de peces, mal olor y la amenaza a la producción pesquera que desde hace varios años se desarrolla en la zona.

Finalmente, llamaron al Gobierno a actuar con urgencia mediante la activación de los protocolos establecidos en casos de contaminación hídrica, a fin de mitigar el impacto ambiental en el lago, en la provincia Sánchez Ramírez y en toda la región Nordeste.