Reconoce vocación al sacerdocio ha disminuido

Santo Domingo.- El consejo permanente de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) reconoció este miércoles que la vocación al sacerdocio ha mermado de forma notoria, provocando, en consecuencia, “que haya pocos sacerdotes”.

“Las vocaciones al sacerdocio hoy han bajado mucho, hay escases, no de sacerdotes sino de vocaciones al sacerdocio. Entonces por lo tanto, es una consecuencia de que haya pocos sacerdotes”, dijo monseñor Héctor Rafael Rodríguez Rodríguez, presidente de la CED y arzobispo metropolitano de Santiago.

Monseñor Héctor Rafael Rodríguez Rodríguez, presidente de la CED y obispo metropolitano de Santiago. / Foto José de León

Al participar del Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, Rodríguez sostuvo que, la baja vocacional es provocada por los cambios que ha tenido el mundo y con ello, los intereses de la juventud actual que se inclinan por otros objetivos distintos al de una vida religiosa.

“Mirar al seminario, querer consagrar toda una vida al sacerdocio, parece que no es una opción de primera línea hoy para muchos, para otros sí lo sigue siendo”, manifestó al destacar que, el celibato no es una de las razones principales por las que los jóvenes no quieren ser sacerdotes, sino, otros amores “que no son necesariamente las mujeres”.

Agregó que, a diferencia de otras décadas, hoy existen casos de personas que “se han enamorado de la esencia del servicio del sacerdocio” después que han vivido su vida.

Aseguró que la iglesia católica está buscando nuevas estrategias para atraer a los jóvenes al sacerdocio y a la vida religiosa.

Monseñor Alfredo de la Cruz Baldera, representante de la provicincia eclesiástica y obispo de San Fco. Macorís. / Foto José de León

En tanto, monseñor Alfredo de la Cruz Baldera, obispo de San Francisco de Macorís, precisó que a pesar de que la vocación sacerdotal ha disminuido bastante en el continente europeo, aún en América Latina se mantiene equilibrada.

Mientras que, en Asia y África estas cifras van en aumento. “Por tanto, cuando uno ve las medias a nivel mundial, todavía están en el rango de lo normal”, dijo el exrector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

En el almuerzo, que fue el último de este año 2023, también estuvieron monseñor Jesús Castro Marte, vicepresidente de la CED y obispo de Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey, también monseñor Faustino Burgos Brisman, secretario general de la CED y obispo auxiliar de Santo Domingo.