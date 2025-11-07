Reconocen al Patronato Benéfico Oriental de La Romana

La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) reconoció a la fundadora y presidenta emérita del Patronato Benéficio Oriental (PBO) de La Romana, Xiomara Dájer de Menéndez, con la Medalla de Honor Mater et Magistra en Trabajo Social.

La Madre y Maestra otorgó este reconocimiento a Dájer de Menéndez por sus más de 50 años de servicio en favor de la educación y la asistencia comunitaria, a través de la creación del Patronato Benéfico Oriental y la escuela Hogar del Niño, que atiende diariamente a más de 2,000 niños, niñas y jóvenes, y les provee educación, nutrición, atención médica y dental, así como apoyo psicológico.

La invocación del acto estuvo a cargo de monseñor Jesús Castro Marte, obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey, mientras que el reverendo padre doctor Secilio Espinal, rector de la PUCMM, indicó el significado institucional de esta distinción, sus fundamentos y las motivaciones para el otorgamiento de este reconocimiento.

Este galardón, aprobado por la Junta de Directores de la academia y que se entregó por primera vez, “es una alta distinción que la Universidad otorga a personas e instituciones destacadas en el servicio social, cultural, pastoral o educativo, que impactan positivamente a la comunidad con su labor humanística”, señala una nota de prensa de la Madre y Maestra.

Al recibir el reconocimiento, la señora Dájer de Menéndez expresó que “asumo esta distinción que me otorga la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra con mucha humildad.

La dedicación de mi tiempo, mis conocimientos y mi voluntad de ayudar en estos 50 años ha sido una verdadera pasión que me ha permitido ver a niños y jóvenes, que provienen de comunidades vulnerables, tener acceso a una educación forjada en valores y una calidad de vida digna. Ese ha sido el propósito del Patronato Benéfico Oriental en La Romana”.

Manifestó que le honra sobremanera que le hayan seleccionado para este reconocimiento, que aseguró no será solo para ella, sino también para su familia “y para todo el equipo humano que me ha acompañado en este tiempo”, al recibir la primera Medalla de Honor Mater et Magistra en Trabajo Social otorgada por la PUCMM.

La señora Dájer de Menéndez estuvo acompañada de su esposo Ramón (Papo) Menéndez García, funcionario del Central Romana, uno de los principales soportes económicos del Patronato.

El PBO, fundado en 1976 por Dájer de Menéndez junto a un grupo de damas de La Romana, ha impulsado importantes proyectos sociales, como el Instituto Técnico PBO (ITPBO), que ha graduado a más de 14,000 jóvenes en carreras técnicas de alta demanda laboral, y el Centro de Diagnóstico Social, especializado en estudios avanzados de imágenes médicas que ofrece acceso a pacientes en situación vulnerable.

El acto de reconocimiento se realizó en el edificio Monseñor Agripino Nuñez Collado, en el camñus de Santo Domingo de la PUCMM.