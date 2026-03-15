Recorrido por los Óscar 2026: premios, sorpresas y mensajes desde Hollywood

Los Ángeles.– La 98ª edición de los Premios Óscar 2026 avanza entre premios, sorpresas y momentos cargados de significado en el Dolby Theatre, donde la industria del cine celebra su noche más importante.

Hasta la mitad de la ceremonia, las películas Frankenstein y One Battle After Another, dirigida por Paul Thomas Anderson, se posicionan como las más premiadas con tres estatuillas cada una. Mientras tanto, Sinners, que llegó a la gala como la cinta con más nominaciones de la historia con 16 candidaturas, ha obtenido hasta ahora un galardón.

La película de Anderson se impuso en mejor casting y mejor guion adaptado, además de obtener el premio a mejor actor de reparto para Sean Penn. Por su parte, Frankenstein, del director mexicano Guillermo del Toro, ha destacado en apartados técnicos como vestuario, maquillaje y diseño de producción.

El único premio logrado hasta el momento por Sinners corresponde a mejor guion original, mientras que la actriz Amy Madigan fue reconocida como mejor actriz de reparto por su trabajo en la película Weapons.

Una gala marcada por el humor y el contexto internacional

La ceremonia es conducida por el comediante Conan O’Brien, quien abrió el evento con un llamado al optimismo en medio de un contexto internacional complejo. El presentador destacó que las películas nominadas representan a 31 países, subrayando el carácter global del cine.

Entre las producciones que compiten en la categoría de mejor película internacional se encuentran Sirat, del director Oliver Laxe, y la brasileña The Secret Agent, dirigida por Kleber Mendonça Filho y protagonizada por Wagner Moura, quien además compite por el premio a mejor actor.

Mensajes desde la alfombra roja

La alfombra roja también ha sido escenario de pronunciamientos políticos. El actor español Javier Bardem aprovechó su presencia en la gala para referirse al actual conflicto en Oriente Medio, al que calificó como una “guerra ilegal”, y llamó a utilizar el alcance de los premios para hablar de los problemas que afectan al mundo.

Con premios aún por entregarse y varias categorías abiertas, la gala de los Óscar 2026 continúa desarrollándose en una noche que combina cine, espectáculo y mensajes sobre la realidad global.

Fuente: EFE