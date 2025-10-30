NUEVA YORK.- El empresario dominicano radicado en esta ciudad, Roberto Rojas, hizo un llamado a los diferentes sectores representativos del país apoyar sin reservas y sin importar banderías políticas al presidente Luis Abinader para enfrentar el desastre nacional dejado en el país caribeño por el huracán Melissa.

«El país necesita la colaboración de todos sus hijos, aunque el gobierno es el mayor aportador, pero el fenómeno atmosférico ha afectado a nuestros connacionales de todos los colores y apellidos».

«Es el momento de aplicar la sentencia patriótica: «Trabajemos por y para la Patria, que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos», por eso no todo se lo debemos dejar al Gobierno», sentenció Rojas, un reconocido líder comunitario, deportista y filántropo, con más de 20 años en dichas actividades.

Precisó que Melissa provocó daños en el sector agropecuario que ascienden a unos 1,800 millones de pesos, abarcando cultivos, infraestructuras rurales; hay más de un millón de personas sin agua potable; puentes y carreteras afectados; miles de personas que han abandonado sus hogares; viviendas destruidas y semi-destruidas, entre otras devastaciones.

«El mandatario continúa su apoyo a las comunidades más vulnerables y a las familias que sufrieron daños en sus viviendas o perdieron sus enseres, también brindará asistencia a los trabajadores del sector informal que vieron interrumpidas sus actividades durante los días de emergencia, ha proclamado el mandatario, pero los sectores en dominicana deben integrarse a favor de los más necesitados».

Rojas, presidente de la Fundación Solución Nacional (SOLN), sin fines de lucro y más de dos décadas brindando servicios y asistencia a miles de dominicanos, tanto en NY como en RD, ofreció públicamente su apoyo incondicional al esfuerzo que el mandatario efectúa en estos momentos a favor de los afectados.

SOLN ofrece ayuda en el territorio nacional dominicano con la reparación de viviendas y entrega de camas hospitalarias, medicinas, sillas de ruedas, andadores, pampers, muletas, útiles deportivos y escolares, entre otras necesidades.