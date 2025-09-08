Policía abate en Villa Duarte a “El Verdugo” tras enfrentamiento con la DICRIM

SANTO DOMINGO. — Una patrulla de la Dirección Central de Investigaciones (DICRIM) abatió este lunes a Reybel Gabriel Rivera, alias “Ata” o “El Verdugo”, de 23 años, durante un enfrentamiento ocurrido en la calle Primera del sector Maquitería, en Villa Duarte, informaron fuentes policiales.

Según el informe preliminar, Rivera atacó a los agentes con una pistola Glock P30 (calibre 9 mm, serie PF940C) que portaba de manera ilegal. Los policías repelieron la agresión y el presunto delincuente resultó con heridas de bala; fue trasladado al hospital Dr. Darío Contreras, donde falleció mientras recibía atención médica.

Rivera estaba señalado como sospechoso en varias investigaciones. Entre los hechos que se le atribuyen figuran un intento de homicidio contra dos personas y el ataque que dejó herido al cabo policial Ezequiel Ramírez Ramírez, de 29 años, en un suceso ocurrido el pasado 6 de septiembre en la avenida España, Santo Domingo Este.

Puede leer: Policía Nacional y Procuraduría investigan agresión contra menor en San Cristóbal

En el curso de las indagatorias, la División de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios) concretó además la detención judicial de Julián Vizcaíno, alias “La Bolanta”, de 19 años, mediante la orden número 530-2025-EMES-02155. Vizcaíno está imputado por su presunta participación, junto a Rivera, en un incidente con disparos ocurrido el 25 de agosto en el Ensanche Ozama, en el que resultaron heridos Miguel Antonio Sánchez Carmona y la ciudadana haitiana Pricienne Cadet Theptulien (51).

El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras las autoridades continúan las pesquisas para determinar la posible participación de otras personas y esclarecer la cadena de hechos. La escena del enfrentamiento fue procesada por la Policía Científica como parte de la investigación.