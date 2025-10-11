Santiago Rodríguez. – Las autoridades recuperaron cuerpo sin vida de un hombre aún sin identificar en las aguas del río Guayubín, en las proximidades de la presa que se construye entre las comunidades Pastor y El Rincón.

Al lugar acudieron el médico legista, doctor Elvis Lami, miembros de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), agentes de la Policía Preventiva y personal de la Defensa Civil, quienes realizaron el levantamiento del cadáver.

El ingeniero Daniel Ramos, representante del proyecto, explicó que el cuerpo habría sido arrastrado por la corriente del río, y descartó que el fallecimiento ocurriera dentro del área de construcción de la presa a cargo de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID).

El cadáver fue trasladado a la morgue del hospital provincial General Santiago Rodríguez y, posteriormente, será remitido al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los estudios correspondientes.