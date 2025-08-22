Recuperan carro del mar tras accidente; fallece Ronny Calvo

Santo Domingo.– Fue recuperado este viernes el vehículo que cayó al mar Caribe en las inmediaciones de la avenida 30 de Mayo, frente a la Universidad del Caribe (Unicaribe), en un accidente ocurrido la tarde del jueves y en el que perdió la vida el joven Ronny Calvo.

Calvo, apasionado del baloncesto y jugador del Club Los Coquitos en Los Mameyes, era hijo de Noby Calvo, recordado deportista que también falleció ahogado en el mismo lugar años atrás.

Además, era familiar de los fotoreporteros Raúl Calvo, de los Leones del Escogido, y Alberto Calvo, de El Día y del equipo de las Estrellas Orientales.

La noticia ha generado profundo pesar en la comunidad deportiva y entre sus allegados. “Ronny creció bajo mis brazos en el baloncesto en el club Los Coquito, quien era un amante del deporte debido a que, perseguía los pasos de su papá Noby”, expresó en redes sociales su exentrenador y amigo cercano, Servio Odalis Sánchez Castillo.

El operativo de rescate estuvo encabezado por el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, con apoyo de la Armada de República Dominicana, el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional y la unidad de drones del sistema.