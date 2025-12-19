Santo Domingo. – La estabilidad operativa y la continuidad institucional de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) han sido sostenidas, en gran medida, por el compromiso de colaboradores que han dedicado décadas de servicio a la empresa. Ese aporte fue reconocido durante la premiación “Forjadores de nuestra energía: Legado Refidomsa”, en la que 51 empleados con 20, 25, 30, 35 y 40 años de trayectoria fueron homenajeados por su rol clave en el fortalecimiento de la organización.

El acto, encabezado por el presidente de Refidomsa, Samuel Pereyra, puso de relieve cómo la experiencia acumulada y la permanencia del talento humano han sido factores determinantes para garantizar la eficiencia operativa, la transferencia de conocimiento y el cumplimiento sostenido de la misión estratégica de la empresa.

Durante la actividad, Pereyra destacó que el crecimiento y la solidez de Refidomsa no pueden entenderse sin la contribución constante de quienes han acompañado su evolución a lo largo del tiempo.

“Refidomsa se ha construido con el trabajo diario de sus colaboradores. Nuestro principal activo es su gente, personas que han dado la milla extra durante años para que esta empresa continúe sirviendo al país con responsabilidad, eficiencia y sentido de compromiso”, expresó.

La distinción “Forjadores de nuestra energía: Legado Refidomsa” reconoce no solo la antigüedad en el servicio, sino el ejemplo que estos colaboradores representan al preservar valores como la disciplina, la lealtad y el sentido de pertenencia, elementos que fortalecen la cohesión interna y la estabilidad institucional.

Con este reconocimiento, Refidomsa reafirma su valoración del capital humano como eje central de su desarrollo y ratifica su compromiso de seguir construyendo el futuro de la empresa sobre la base del conocimiento, la experiencia y el legado humano de quienes han sido parte esencial de su historia.

La actividad contó con la participación de Viriato Sánchez, gerente general; Fraysis Moronta, gerente senior de Gestión Humana y Tecnología; y Noelia García de Pereyra, esposa de Samuel Pereyra, quienes acompañaron a los colaboradores homenajeados en este reconocimiento a su trayectoria y aporte institucional.