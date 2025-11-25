El presidente Abinader anuncia la entrega de la “brisita navideña” y la regalía pascual.

La economía del país empezará a reactivarse la primera semana de diciembre con la entrega de la regalía pascual a los empleados públicos por un monto de 34,448 millones de pesos, así como con la implementación de la brisita navideña, que impactará a 600 mil familias en la primera semana de diciembre, según anunció ayer el presidente Luis Abinader.

Durante el encuentro con la prensa La Semanal, el presidente dijo que el Gobierno desembolsará RD$34,448 millones para garantizar a los servidores públicos recibir a tiempo su salario de Navidad.

La brisita navideña, consistente en la entrega de RD$1,500 a partir del 29 de noviembre hasta el 5 de enero, busca garantizar que cada familia dominicana disfrute de unas fiestas navideñas llenas de alegría.

El mandatario informó que, a través del programa Supérate, se entregarán bonos digitales de RD$1,500, que impactarán a 1 millón 400 mil familias.

Mientras que el Gabinete de Política Social entregará bonos en tarjeta física por igual monto, alcanzando a 1 millón 200 mil personas. Estos serán distribuidos el 4 de diciembre.

Durante cinco semanas se realizarán almuerzos y cenas navideñas, Villa Navidad, entrega de bonos y juguetes, conciertos, ferias de productores y más actividades, fortaleciendo la tradición de compartir estas fechas en familia.

Villa Navidad

El martes 2 de diciembre, Villa Navidad alegrará las noches de las familias dominicanas, brindando un espacio de música, diversión y espíritu navideño en los jardines del Palacio de los Deportes en Santo Domingo. Como cada año, será un evento gratuito, que solo en 2024 registró más de 4 millones de visitantes.

Villa Navidad estará también en Santiago a partir del 3 de diciembre, en los jardines del Gran Teatro del Cibao, extendiéndose en ambos destinos hasta el 5 de enero de 2026.

Las presentaciones serán el 5 de diciembre en San José de Ocoa, el 7 en La Vega, el 12 en Moca, el 14 en Cotuí, el 18 en Santo Domingo Norte y el 22 en Higüey.

La obra teatral “Fantasía de Navidad” será presentada el 16 de diciembre en el Gran Teatro del Cibao y el 21 en el Teatro Nacional.

La Feria Nacional de Artesanía mostrará el talento cultural dominicano del 12 al 14 de diciembre en Plaza España.

La Noche Larga de los Museos, del 12 al 14, permitirá entrada gratuita y recorridos guiados en museos de todo el país.

Además, se habilitarán 19 parques de Navidad, 19 almuerzos o cenas comunitarias y 14 fiestas de cierre, organizados por la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales (Propeep).

Ferias de productores

Las festividades seguirán acercando a productores y consumidores mediante nueve ferias que ofertarán “todo tipo de productos al mejor precio”, afirmó el presidente Abinader.

Estas se realizarán:

29 y 30 de noviembre en el Play San Bartolo, Santo Domingo Este

en el Play San Bartolo, Santo Domingo Este 3 y 4 de diciembre en la Feria Agropecuaria de Higüey

en la Feria Agropecuaria de Higüey 6 y 7 de diciembre en el play Temístocles Metz, San Cristóbal

en el play Temístocles Metz, San Cristóbal 10 y 11 de diciembre en la Gerencia Santiago de Inespre

en la Gerencia Santiago de Inespre 13 y 14 de diciembre en el Parque Central de Guayubín, Montecristi

en el Parque Central de Guayubín, Montecristi 16 y 17 de diciembre en el play La Sabanita, Azua

en el play La Sabanita, Azua 19 al 21 en la Ciudad Ganadera de Santo Domingo

en la Ciudad Ganadera de Santo Domingo 22 y 23 en la feria agropecuaria de San Juan

en la feria agropecuaria de San Juan 27 y 28 en Villa Altagracia

La agenda incluye, además, 11 rutas alimentarias para comunidades vulnerables, un programa de ahorro con Inespre en supermercados aliados, venta de combos alimenticios a precios reducidos, 30 mercados de productores y cientos de bodegas móviles.

Aguinaldo

Del 2 al 23 de diciembre, a las 6:00 p.m., se realizarán aguinaldos, encendidos de luces y cenas navideñas en el Gran Santo Domingo, gracias a la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial.

El 16 de diciembre se celebrará un gran encuentro nacional en Domingo Savio, con 1,000 barberos y estilistas comunitarios, encabezado por el presidente Abinader.

Para los más pequeños, habrá dos jornadas de entrega de juguetes el 22 de diciembre en Capotillo y el 23 en Santiago. También se otorgará un premio al barrio con la mejor decoración navideña.

Secretario de Defensa de EE. UU.

El presidente Abinader informó que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Peter Hegseth, visitará República Dominicana.

Explicó que el objetivo es fortalecer la coordinación contra el narcotráfico y reforzar la cooperación bilateral entre Estados Unidos y República Dominicana.

La visita se realizará en el transcurso de esta semana, y los detalles serán anunciados próximamente.