Partido, Dajabón. La regidora Juana Jiménez denunció públicamente las condiciones precarias del destacamento policial en el municipio de Partido, tras vivir en carne propia el viacrucis que representa presentar una denuncia formal por robo.

Jiménez, representante municipal en Partido, narró que el pasado viernes le fue robada una motocicleta desde las inmediaciones del ayuntamiento. Aunque las cámaras de seguridad permitieron identificar al supuesto autor del hecho, las deficiencias operativas del destacamento local impidieron que pudiera denunciar el caso allí.

“Aquí tenemos un destacamento, pero no se puede hacer nada. Hay que trasladarse hasta Dajabón para poner una denuncia. No es justo”, afirmó indignada mediante un video en su cuenta de Instagram.

Según relatóla regidora, al llegar al cuartel de Dajabón le exigieron llevar las pruebas del robo en un CD o una memoria USB, a pesar de que se trata de evidencias digitales comunes.

Indicó que solo luego de gestionar la intervención de un familiar, se le agilizó presentar la denuncia. Aun así, no se le entregó copia formal del documento ni se le ha informado sobre el seguimiento del caso.

"Hoy es martes y todavía nadie me ha llamado para decirme qué pasó con mi motor. Cualquiera puede robar, porque no hay consecuencias ni seguimiento", expresó.

La regidora agregó que, tras regresar a su comunidad, le señalaron al joven sospechoso del robo, por lo que le indicaron que debía volver a Dajabón para insistir con el proceso. Sin embargo, durante ese trayecto al día siguiente, sufrió un accidente junto a una amiga, lo que agravó la experiencia emocional y física.

“No hago esta denuncia por el motor, porque ya sé que no va a aparecer. La hago porque esto le puede pasar a cualquiera. El daño que tengo, emocional, físico, psicológico, nadie me lo repara”, señaló visiblemente afectada.

Jiménez criticó duramente las condiciones del destacamento en Partido, denunciando que ni siquiera cuenta con una computadora para atender denuncias.

"¿Cómo es posible que un destacamento no tenga una computadora? Tanto dinero que se ha destinado… ¿Dónde está el respaldo al sistema de seguridad?", cuestionó.

Finalmente, envió un mensaje directo al presidente Luis Abinader:

“Ustedes dicen que el presidente está trabajando y que está informado de todo. Con el respeto que usted se merece, señor presidente, si es verdad que usted está enterado, usted es un insensible. Y si no lo está, entonces su equipo le está haciendo daño….Yo quiero un destacamento para personas, no para perros”.

«Pido justicia no por mí porque ya no hay forma de devolver lo robado la pido por todas las personas que le puede pasar lo mismo que a mí vamos a compartir por favor. Necesitamos que nuestra voz sea escuchada, cuando seamos victimarios que no no traten como que los delincuentes somos nosotros», agregó en la publicación.

La regidora hizo un llamado urgente a las autoridades para que dignifiquen el sistema de seguridad y garanticen un acceso justo, eficiente y humano a la justicia en las comunidades más alejadas del país.