Alcaldes frontera buscan evitar migrantes ilegales

Alcaldes de la frontera norte se reúnen con miembros del Ejército de República Dominicana y de la Dirección General de Migración para trabajar en conjunto contra la migración ilegal de extranjeros ilegales, especialmente haitianos. Fuente externa

SANTIAGO. Tres alcaldes de municipios fronterizos de en la zona norte, sostuvieron un encuentro con las autoridades de la Dirección General de Migración y el Ejército de República Dominicana (ERD), para coordinar trabajos que enfrenten con éxito la migración irregular de haitianos de este lado de la zona limítrofe.

Santiago Riverón, alcalde de Dajabón, informó que en el encuentro también participaron los alcaldes municipales Walfri Labour y Frank Rodríguez, de Loma de Cabrera y Santiago de la Cruz, respectivamente.

Indicó que los ediles municipales se pusieron a disposición de las autoridades de Migración y del Ejército dominicano, para aplicar un plan o programa efectivo que minimice el impacto que vienen teniendo las migraciones irregulares de haitianos hacia territorio dominicano por la frontera de Dajabón con Haití.

En el encuentro con las autoridades municipales fronterizas participaron por la Dirección General de Migración (DGM), el capitán de navío Miguel Ángel Barías Heredia, y el teniente coronel Máximo Montero Poche, del Ejército dominicano.

“Vinimos a poner nuestros municipios a su plena disposición tanto con recursos humanos como equipos y cualquier otra logística, con la finalidad de que ejecutemos planes en conjunto para combatir la presencia masiva irregular de ciudadanos haitianos en nuestras localidades”, expresó Santiago Riverón.

Indicó que para que esos planes tengan éxito, es necesario que las autoridades de Migración y el Ejército sostengan encuentros periódicos para ir adecuando las medidas que haya que tomar en cada caso en particular.

De su lado, el encargado de la Dirección General de Migración en la zona, capitán de navío Miguel Ángel Barías Heredia, dijo que siempre se aplicarán las leyes migratorias, aunque respetando los derechos humanos de los ciudadanos.

Tanto Dajabón, Loma de Cabrera, Valverde, Mao, Esperanza y otras comunidades de la Línea Noroeste, son las más utilizadas por decenas de ciudadanos haitianos que logran ingresar de forma irregular al país, para luego trasladarse a otras regiones o provincias de la nación en franca violación a las leyes y disposiciones vigentes impuestas por las autoridades.

Traficantes

Miembros del Ejército de República Dominicana en conjunto con agentes de la Dirección General de Migración han apresado por separado a conductores, incluyendo policías y militares, que se dedican al trasiego de haitianos indocumentados, por lo que han sido sometidos a la justicia.