NEYBA, Bahoruco.– En un ejercicio de responsabilidad institucional y fiscalización, el presidente del Concejo de Regidores del Ayuntamiento de Neyba, Ottoniel De León Vargas, fijó ayer la posición oficial del órgano legislativo ante la no aprobación del Presupuesto Municipal 2026.

Acompañado por la mayoría del bloque de concejales, De León Vargas explicó que el retraso en la aprobación no responde a obstrucción política, sino a graves inconsistencias técnicas, violaciones legales y la omisión de deudas que comprometen la salud financiera del municipio.

El Concejo informó que la alcaldía remitió el proyecto presupuestario el 30 de diciembre, incumpliendo el artículo 323 de la Ley 176-07, que establece como fecha límite el 1 de octubre.

Se solicitará una investigación exhaustiva sobre las finanzas del Ayuntamiento de Neyba

Asimismo, tras la evaluación de la Contraloría Municipal, se identificaron varios puntos críticos expuestos durante la rueda de prensa:

Inflación de nómina: incremento de RD$3,074,085.00 sin justificación técnica.

incremento de sin justificación técnica. Ingresos irreales: reducción injustificada en la proyección de cobro de arbitrios por RD$2,085,000.00 .

reducción injustificada en la proyección de cobro de arbitrios por . Cuentas ocultas: deudas no consignadas en el proyecto original que distorsionan la realidad financiera.

Uno de los aspectos más preocupantes es la discrepancia en la deuda administrativa. Según el sistema del Ayuntamiento, las cuentas por pagar superan los RD$46 millones, mientras que la contralora municipal certificó recientemente un monto superior a los RD$30 millones.

El Concejo también presentó un listado de 19 proveedores que suman RD$20,155,272.08, entre los que destacan:

Sosegus y Soluciones Integrales SRL: RD$5,899,580.01.

RD$5,899,580.01. RC2 Arquitectura SRL: RD$3,365,966.04.

RD$3,365,966.04. Martroilyn SRL: RD$1,808,053.65.

“El Concejo de Regidores no es un sello gomígrafo de la alcaldía. Nuestra responsabilidad es garantizar que cada peso de Neyba esté debidamente sustentado. Aprobar un presupuesto con estas inconsistencias sería una traición a la confianza del pueblo”, afirmó Ottoniel De León Vargas.

Aunque se trata del ayuntamiento de la provincia que más apoyo económico ha recibido del Gobierno Central, los regidores señalaron que la actual gestión presenta debilidades significativas en su planificación financiera.

Ante este panorama, el Concejo anunció que solicitará una investigación exhaustiva de los ingresos y egresos del Ayuntamiento. No obstante, reiteró su disposición al diálogo, siempre que el alcalde realice las correcciones requeridas y se apegue estrictamente a la legalidad, para proceder con la aprobación del presupuesto en beneficio de la comunidad.