Impulsan estrategia para consolidar el turismo de negocios

Santo Domingo.- Reiterando su compromiso con el impulso del sector hotelero y el posicionamiento de Santo Domingo como un destino urbano competitivo, moderno y sostenible, la Asociación de Hoteles de Santo Domingo presentó su Junta Directiva para el período 2026-2028,

La directiva estará encabezada por Gina Eli, junto a Natanyi Cabrera e Ignacio Peñalver como vicepresidentes; Yuribell Chez en la tesorería y Leandro Tajes como secretario. También forman parte del equipo Marta Amengual, Sebastián González, José Hernández y Víctor Cruz. En representación territorial, Iván Cunillera asumirá la dirección de Boca Chica-SDE, mientras que Ramón Odalis Guzmán estará a cargo del área de Aeropuerto.

Durante el acto, Gina Eli expuso los lineamientos estratégicos que guiarán la gestión, basados en cinco ejes principales: impulso de la demanda y la conectividad, desarrollo de nuevos nichos de mercado, mejora de la calidad y sostenibilidad, fortalecimiento de la promoción y alianzas, y continuidad en la ejecución institucional.

La presidenta señaló que la gestión estará enfocada en dinamizar la demanda, elevar la competitividad del destino, robustecer las tarifas y consolidar una oferta alineada con las tendencias actuales del turismo internacional.

Dentro de estas prioridades, la AHSD dará especial atención al segmento MICE (reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones), promoviendo el desarrollo del Centro de Convenciones. Asimismo, buscará aprovechar oportunidades en turismo deportivo y de entretenimiento, fortalecer la conectividad aérea, dar continuidad al impulso del turismo de cruceros y reforzar la sostenibilidad como eje transversal.

Eli subrayó que el éxito de esta agenda dependerá del trabajo conjunto con hoteles afiliados, aliados estratégicos, el Clúster Turístico de Santo Domingo, ASONAHORES y el Ministerio de Turismo.

Como parte del fortalecimiento institucional, la entidad también reactivó sus comités de trabajo: el Comité Comercial será coordinado por Yudit García; el de Seguridad, por Silvanh Riedl; el de Recursos Humanos, por Carmen Ortiz; y el de Alimentos y Bebidas, por Juan Guerrero. Además, Francisco Roberto Henríquez fungirá como asesor honorífico.

En el evento se realizó un reconocimiento especial a Yudit García por su liderazgo, visión y contribuciones durante su gestión al frente de la organización, destacando su impacto en el desarrollo del sector y en la proyección de Santo Domingo.

“Este nuevo período lo asumimos con una visión definida: fomentar la colaboración, impulsar la innovación, consolidar alianzas y seguir elevando la competitividad del destino”, concluyó Gina Eli.