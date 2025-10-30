Reglas no escritas

En una entrevista reciente con el Finan­cial Times, el primer ministro de Singapur, Laurence Wong, comentó una realidad in­discutible: vivimos en un mundo donde las reglas del pasado ya no aplican y las nuevas aún no están escritas. Quien no entienda esa frase, no entiende la geopolítica actual.

En Occidente ya no estamos frente a una dicotomía clásica de izquierda y derecha; lo que tenemos es un eje populista-protec­cionista versus un eje liberal-globalista.

En ambos hay líderes de izquierda y de derecha. Brasil, por ejemplo, gobernado por una iz­quierda pragmática, es de los países más pro­teccionistas del planeta; pregúnten por nues­tro ron y nuestro tabaco y los aranceles que enfrentan en dicho país.

En Estados Unidos, Trump —a quien siempre he considerado un político extraordinariamente pragmático y eficaz para mercadear su nicho— aplica tam­bién políticas proteccionistas con un envolto­rio populista y llano que ha conectado mucho más que discursos anteriores más teóricos y convencionales.

Mientras tanto, en Oriente operan lógicas distintas: Rusia, China y varias monarquías árabes tienen estructuras de poder más es­tables, sin el desgaste del debate permanen­te. Y, aunque no compartamos sus modelos, avanzan con decisiones rápidas mientras Occidente se enreda en discusiones esté­riles. Esa es mi preocupación: perdemos tiempo en peleas de superficie y dejamos de resolver lo esencial.

Tras la Guerra Fría, la diplomacia se apoyó en procedimientos previsibles. Hoy, mu­chas puertas se abren por backchannels y redes de afinidad política. Lo escribí hace años: el eje MAGA articuló liderazgos que hoy gobiernan —Meloni en Italia, Milei en Argentina, Bukele en El Salvador— y ya ope­ran como bloque. Si no eres de su grupo, te tratan como a un externo. La diplomacia tradicional perdió tracción y a varios les do­lerá admitirlo.