Relanzar el Gobierno

A manera de prólogo, el Gobierno ha decidido dar prueba continua de anteponer la sagacidad a la franqueza. Las acentuadas expresiones cargadas de un rebosante optimismo que le conducen a decir que es el mejor “Gobierno que ha tenido el país”, son reflejos de preocupación, a mi entender: el sentir cada día una dura realidad,no la de desentrañar las causas reales de los problemas como ha sido, sino la de demostrar con los hechos los caminos a recorrer para superar las deficiencias.

Las insastifacciones siguen creciendo y las autoridades no parecen poder ocultar la tensión, la angustia constante de que sean seducidas por la incompetencia y la venalidad. Cada día tienen que hacer un uso continuo de flexibilidad por tantas promesas y demandas no cumplidas y poder avanzar en circunstancias tan cambiantes en el día a día. Así, ve, ya, agotarse los aplausos por no poder atender los reclamos del deterioro social. Desde que alboreaba el Gobierno temíamos a lo que vendría porque si hay una familia política que desde el poder le da fuerza a las predicciones, esa es la que gobierna.

Hoy apesadumbrado todo el pueblo por la tragedia y dada la efectividad del proceso de asistencia a las víctimas, todo un ejemplo de probada vocación de servicio, puede servir de motor para que se vitalice la gestión pública tan mermada en la solución de las lacerantes dificultades con los servicios públicos y la falta de cumplimiento de funcionarios que se malgastan.

Es la oportunidad para la buena reflexión, acción humana que nos da la calma, el reposo y la mesura para toda iniciativa y vencer el agotamiento de las fuerzas impulsivas rediseñando la estructura de poder que conduzca a mover, conmover y promover el manoseado cambio.Sacúdase, pues, el entumecido cuerpo del Gobierno, tiéndasele la diestra a los que han servido con laboriosidad y eficiencia, y aléjese a los que se acercan al anacronismo ruinoso. La nación tiene, y lo acaba de demostrar, las fuerzas constructivas que es necesario aprovechar.