NUEVA YORK.- El presidente de la Oficina de Coordinación de la Logística Electoral del Exterior (OCLEE) en la circunscripción 1 en los Estados Unidos, profesor Rafael Tavares, presentó personalmente renuncia por ética y moral de manera irrevocable de esa entidad al juez de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Saladín.

Dicha renuncia la efectuó durante una reunión con delegados, dirigentes y militantes de los partidos políticos dominicanos acreditados ante la JCE en esta ciudad el pasado martes, encabezada por el magistrado Saladín en la sede del organismo electoral, ubicada en el 1501 de Broadway, en down town Manhattan.

Taveras, al motivar su renuncia expresó, “todo lo que hemos hecho aquí en esta “Junta” ha sido voluntario, y una de las razones por la cual no me quedo dirigiendo la OCLEE es por el problema de las elecciones pasadas.

“El asunto de los votantes que estaban fuera de lugar, viviendo en Miami y otros sitios y lo dejaron votar, para eso preparé una resolución de la OCLEE para la “Junta” de Santo Domingo y la rechazó”, afirmó.

“Y como le había prometido a todos los partidos que mientras fuera presidente no se iba hacer trampas, esa es la razón por la cual estoy renunciando, a parte de mi mujer y la persona que (señalando donde estaba un alto dirigente del PLD) me pidió que representara al PLD, no soy peledeista ni de ningún partido”, aclaró.

Concluyó diciendo “así que damas y caballeros, gracias por todo”, siendo aplaudido por los presentes.

Por su parte, el doctor Saladín manifestó: “Un reconocimiento a la labor, independientemente de las razones que ha expuesto, por haber desempeñado durante tanto tiempo esa posición, al retirarse hoy en día, y queremos darle las gracias a su esposa también por haberle permitido sustraerle todo ese tiempo que usted le dedicó a la OCLEE”.

“Que el Señor lo bendiga y darle las gracias en nombre del Pleno de la JCE y el mío personal”, concluyó.

Los delegados venían proponiendo, desde hace algún tiempo, cambios en el organismo electoral, además vieron con asombros la comunicación (02-21-2019) del “Director del Voto en el Exterior” sobre los aspectos básicos y neurálgicos del próximo proceso electoral “los cuales objetaron”, para repetir los errores del pasado”, sostuvieron en ese entonces.

Además, la comunicación de la JCE exhortaba coordinar con “los miembros actuales de la OCLEE” y delegados políticos acreditados, para la integración de los ciudadanos comprometidos con la democracia dominicana, contactando especialmente a los que “laboraron eficazmente” en los colegios electorales en el 2016, lo que no contribuiría a la buena planificación, desarrollo y transparencia del próximo torneo electoral, respondieron.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=VrSHNzRgGo4