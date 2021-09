Renuncian tres fiscales en Santiago; se desconocen motivos

SANTIAGO.-Procurador interino de la Corte de Apelación regional norte, Juan Carlos Bircan Sánchez, confirmó este lunes la renuncia de al menos tres fiscales que laboraban de la Fiscalía local, aunque no explicó los motivos de las dimisiones.

Bircan Sánchez dijo que los renunciantes son Yorki Almonte, Félix Payano y Miguel Berroa, sin embargo reconoció que de manera formal no se le ha comunicado, tras enterarse por algunos procuradores de corte. Señaló que se está pendiente de conocer las renuncias a lo interno del Ministerio Público.

»La información que dispongo, específicamente procuradores de corte me confirman que los magistrados Félix Payano, Yorki Almonte y Daniel Berroa, presentaron renuncia a la institución de manera formal, a mi no se me ha remitido nada todavía», apuntó el funcionario judicial.

Precisó, que la Fiscalía de Santiago cuenta con un »magnífico equipo» en cuanto a cantidad y calidad del trabajo o de servicios prestados.

»Evidentemente cuando falta un miembro del equipo, el trabajo puede resentirse un poco, pero la fiscalía cuenta actualmente en sus departamentos con el personal necesario para hacerle frente a cualquier caso de cualquier naturaleza, evidentemente estas ausencias pueden hacer una mella pero son sustituibles», agregó Bircan Sánchez.