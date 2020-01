Buen pitcheo y explosivo bateo conducen a los Toros

Valdés domina al Licey en su regreso; Hanson, Valdespín, Candelario y Lake aportan los fuegos artificiales; taurinos se acercan al título

Fue como si de pronto un sentimiento de rabia se apoderara de los bateadores de los Toros del Este, que en las últimas 17 entradas sólo habían anotado una vuelta por cuadrangular de Peter O’Brien.

El partido llegó igualado al séptimo capítulo, un duelo entre zurdos dominantes todo el trayecto, pero a la salida de los abridores, tocó el turno de los relevistas y en ese territorio, los bovinos han sido superiores a los Tigres del Licey durante la serie y el séptimo juego no fue la excepción.

Jeimer Candelario inició la séptima entrada con sencillo frente a Brendan Bernardino, seguido por un doble de Abraham Almonte y después que el nuevo lanzador Gabriel Arias dio pasaporte intencional a Jorge Mateo, Alen Hanson limpió las bases con triple por la esquina del bosque derecho, pero las cosas no terminaron ahí, pues luego de un ponche y un out en el plato en jugada de selección, Jordany Valdespín disparó un monstruoso cuadrangular que puso el marcador 5-0 y fue seguido por otro de Junior Lake. O’Brien continuó con sencillo y Candelario, en su segundo turno en el inning, se fue profundo por segunda vez en la Final.

El racimo de ocho carreras fue motivo para que la feligresía azul tomara el camino hacia las puertas de salida, mientras que una locura colectiva embriagaba de felicidad a los parciales del conjunto naranja, que se acercaban a un triunfo de conquistar su tercera corona histórica.

Raúl Valdés, con dos semanas sin subir a la colina central y padeciendo malestares de salud, regresó y tuvo un día normal de oficina con 5.1 entradas en blanco. Encontró un digno oponente en Luis Cruz, quien navegó durante cinco episodios sin permitir anotación.

El octavo partido se jugará esta noche en el Coloso y los Toros llevarán al montículo al guerrero Yunesky Maya, un lanzador que se crece en los momentos grandes y que ha estado del lado ganador en las dos últimas finales.

Maya, en su primera salida en esta instancia, espació nueve hits y permitió a su equipo tomar comando de la serie, una ventaja que ha sido igualada, pero jamás superada por los azules.

El as César Valdez, quien inicialmente estaba señalado para abrir el séptimo desafío, dio un paso al costado por asuntos de salud, pero sería el iniciador esta noche en el crucial encuentro que sería el último de los Tigres, si salen por la puerta estrecha.

DATOSRaúl Valdés tenía dos semanas sin lanzar, pero se convirtió en el único abridor de los Toros en recorrer cinco entradas sin permitir carrera en la serie… Jordany Valdespín (.143) y Abraham Almonte (.095) sólo conectaron un hit cada uno anoche, pero sus batazos fueron muy importantes en el rally ganador. Los dos jardineros, metidos en un profundo slump en la serie, resolvieron en un séptimo episodio histórico para los Toros. Almonte pegó un doble que puso corredores en tercera y segunda sin out, mientras que Valdespín alejó a su equipo (5-0) con su cuadrangular bestial con uno en circulación…Los romanenses llegaron a 50 victorias en general en esta temporada (34-12-4), un récord de la Lidom que será difícil de batir. El conjunto mejoró su marca a 28-10 (.736) en la casa. El Estadio Francisco Micheli en la presente estación ha sido un lugar fúnebre para los visitantes, sobre todo para Licey, que registra 2-10 y sus únicas victorias fueron 4-1 el 13/10 casi al iniciar el campeonato y 17-2 el 20/1 en el comienzo de la Serie Final…Los Toros alcanzaron 19 bases con sus batazos en el séptimo capítulo, tres jonrones, un triple, un doble y dos sencillos. Bárbaros…Eric Filia conectó tres incogibles, incluyendo un H2, y pasó a comandar el liderato de bateo (.444) de la Final con 12 hits en 27 turnos. Filia tiene 90 hits en 71 juegos en todo el trayecto recorrido y a pesar de ser el mejor bateador de promedio que hemos visto en esta estación, podrían eliminarlo por tercera vez. Wow…Jeimer Candelario nada más había anotado una carrera en los seis partidos anteriores de la serie y anoche pisó el plato dos veces en una entrada en la que pegó dos hits, un récord. Ah, la pelota…Candelario encabeza a los anaranjados con seis empujadas y batea .320, metido en la contienda por el JMV, distinción que podría conseguir Yunesky Maya, si gana esta noche…Los pitchers, especialmente los del Licey, están celebrando de manera exagerada cuando realizan algunos outs, olvidando que en béisbol no gana quien más festeja, si no quien más carreras anota…Entre 2010 y 2019 varios equipos han celebrado el campeonato en casa ajena: 2010, Escogido en el Estadio Julián Javier; 2013, Escogido en el Estadio Cibao; 2017, Licey en el Estadio Cibao; 2018, Águilas en el Estadio Quisqueya Juan Marichal; 2019, Estrellas en el Francisco Micheli. En el 2014 Licey ganó el último partido como visitante frente al Escogido, que en el 2016 venció a los Tigres como visitante en el juego que le dio la corona. Así que sólo los Toros (2011), Leones (2012) y Gigantes (2015) han conquistado la corona jugando como locales ante su público en esta década…Si finalmente los Toros conquistan el cetro se daría un hecho difícil de reptir y que no ha ocurrido en ninguna de las ligas del Caribe: todos los equipos habrán sido campeones en un período de seis años…Lino Rivera ha dominado a Luis Urueta 9-7 en 16 desafíos de serie final.