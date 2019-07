Doñé fue un faro que guio a la dirigencia olímpica

Hasta el último día estuvo pendiente de las actividades deportivas desde que comenzó con las mismas en la década del sesenta

Se apagó una de las luces que más iluminó el firmamento deportivo olímpico en los últimos 50 años.

Nacido con el centenario de la República, el profesor Nelly Manuel Doñé (Cabo) jugó roles estelares en diferentes entidades deportivas, culturales y políticas en su recorrido de siete décadas y media encima de la tierra y debajo del sol.

Junto a su hermano, amigo y compadre, Leo Corporán y otros jóvenes, fundó el club Mauricio Báez en 1963 y a partir de ahí su trabajo no se detuvo.

Fue militante del 14 de Junio y combatiente en los acontecimientos de abril del 1965, profesor de generaciones, asesor en materia de educación física de diferentes ministros de Educación y del Congreso de la República.

Doñé fue clave en el inicio de las construcciones del club y en los trabajos sociales que todavía 56 años después realiza la entidad de Villa Juana, tenida como modelo en todo el país; también presidió la Fundación Mauricio Báez.

Reputado técnico, comisario internacional de ciclismo, era el presidente de la federación del deporte del aro y el pedal cuando se corrió en 1979 la primera versión de la tradicional Vuelta Ciclista Independencia, que en febrero pasado llegó a su cuadragésima edición.

Ingresó al cuadro directivo del COD como secretario general en 1982 en la primera presidencia del inmortal José Joaquín Puello Herrera. Pasó por diferentes puestos hasta terminar como miembro cooptado.

El Cabo se creció y formó un trípode estelar con José Joaquín y Luis Mejía a finales del siglo pasado para la búsqueda de la sede de los Juegos Panamericanos del 2003.

En noviembre del 1997 fui su único acompañante al congreso de la Unión Deportiva del Sur (Udesur) celebrado en Córdoba, Argentina y allí este hombre se creció ante los sudamericanos con una exposición teórica y gráfica que ganó encendidos aplausos de los delegados y sirvió de motivación para que Santo Domingo obtuviera algunos votos de esa región que le faltaban para detener las aspiraciones del poderoso presidente de la Odepa, Mario Vázquez Raña.

Doñé fue subsecretario administrativo de Sedefir (Miderec) y director técnico de los Juegos Panamericanos del 2003 en los que consiguió elevadas calificaciones en las evaluaciones que se realizaron.

Aunque Oscar Wilde señalaba que “la humildad es para los hipócritas y la modestia para los incompetentes”, Doñé fue humilde, pero directo, nada de hipocresía; además fue modesto y muy competente en las funciones que desempeñó.

Inflexible en el cumplimiento del deber, el Cabo en los últimos años fue un muro de contención de las aguas desbordadas de las ambiciones de algunos federados.

“Doñé te fuiste cuando más te necesito”, palabras pronunciadas por Mejía, presidente del COD, ante el féretro de su gran amigo y asesor, al llegar procedente de Lima, donde se efectúan los Juegos Panamericanos.

Y tiene razón Mejía Oviedo, pues el equilibrio y calidad moral de Doñé le convirtieron en un referente, respetado por sus pares y por eso fungía como el apagafuegos al que todos acudían en situaciones cruciales.

El coche negro con los restos de este grande hombre partieron de la Funeraria Blandino y se detuvieron en el local del COD, donde se le rindió honores, desde allí se movió a Villa Juana, a su amado Mauricio Báez, en el que agotó muchas de sus fuerzas para que esa institución llegara hasta donde se encuentra hoy.

Cabo te vas, pero te quedas, que valiosos fueron tus consejos; tus hijos Minerva, Rosa, Sagrario y Carlos Vladimir, mi amigo, sólo tienen que sentirse orgulloso de tí.

¡Que grande fuiste, Doñé!

